F-16V戰機條例通過 蔡英文：團結對外才能展現最大力量

立法院院會今日上午三讀通過攸關F-16V block70戰機採購案的「新式戰機採購特別條例」，蔡英文總統晚間於臉書表示，面對外來勢力與國家安全，團結對外，才能展現我們最大的力量。圖為總統蔡英文出席「台灣國家的進化與正常化」新書發表會。（資料照，記者陳志曲攝）

2019-10-29 20:59:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院院會今日上午三讀通過攸關F-16V block70戰機採購案的「新式戰機採購特別條例」，賦予這項對美軍購案的預算編列法源依據。蔡英文總統晚間於臉書表示，和平不只靠國防，更要靠團結！她強調，面對外來勢力與國家安全，團結對外，才能展現我們最大的力量。

蔡總統說，立法院已經通過了「新式戰機採購特別條例」，讓66架的F-16V戰機，能夠陸續在未來的2023年到2026年，加入捍衛我國領空的行列。

請繼續往下閱讀...

總統並以三軍統帥的身分，代表國軍弟兄姊妹感謝朝野立委的支持，讓我們空軍的戰力能夠再升級，增強我們的國家安全。

「新式戰機採購特別條例」共6條，內容主要提及戰機獲得、維保、訓練、預算、主管機關，以及假如受美元匯率影響，導致預算換算新台幣超過2500億元上限時，可透過年度總預算編列支應差額等具體作為，全案將施行至2026年12月31日止。軍方估計，首批新機將在2023年獲得，2026年可完成66架新機交機作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法