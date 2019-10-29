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新F-16V將落腳台東 訓練聯隊轉為戰機聯隊

我國F-16 block20升級的F-16V戰機參加今年漢光演習戰備道起降演訓。（記者涂鉅旻攝）

我國F-16 block20升級的F-16V戰機參加今年漢光演習戰備道起降演訓。（記者涂鉅旻攝）

2019-10-29 10:01:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「新式戰機特別條例」，賦予我國F-16V block70戰機採購案的法源與預算編列依據。根據軍方規劃，新購66架F-16V戰機未來將落腳於台東志航基地，並編組新的戰術戰鬥機聯隊，取代原駐守在該基地「空軍第七訓練飛行聯隊」，提升我國東部防衛能力。但空軍將透過組織調整方式，使全軍仍保持七個聯隊編制，不再擴充聯隊數量。

空軍目前下轄四個戰術戰鬥機聯隊、一個戰術混合聯隊、一個混合聯隊與一個飛行訓練聯隊，分別是主力為IDF經國號戰機的第一、第三聯隊、採用幻象2000戰機的第二聯隊、使用F-16戰機的第四聯隊，第五聯隊則是F-16戰機和F-5戰機混編，第六聯隊則納編定翼機。現駐守在台東志航基地的第七聯隊，則為使用F-5戰機的訓練聯隊。

不過，隨著新的F-16V戰機在2026年以前完成交機，加上我國66架「勇鷹」高教機也將在同年全數交機完畢。空軍參謀長劉任遠上月在立法院表示，空軍未來將在台東成立新的戰術戰鬥機聯隊，原駐守台東的訓練聯隊，將縮編併入空軍官校飛行訓練指揮部之下。

我國現有142架陸續藉由「鳳展專案」升級的F-16A/B block20戰機，預計2023年全數升級為F-16V戰機，如無意外，我國在2026年將擁有208架F-16V戰機。而F-16V block 70比現役F-16 block 20戰機具備發動機推力更大等先天優勢。

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