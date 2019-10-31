不滿中共代理人法 藍營嗆也該制定美、日代理人法

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千質疑蔡政府執意推動中共代理人法，過去民進黨緊抱美國與日本大腿，算不算是美、日的代理人？是否也該制定美、日代理人法？（資料照）

2019-10-31 10:30:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開「下架傲慢蔡政府記者會」，播放所謂行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等蔡政府官員的「傲滿嘴臉」影片，該黨總統參選人競選副總幹事周錫瑋痛批蔡英文總統正帶領「傲慢團隊」走向「獨裁貪腐」，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千則質疑蔡政府執意推動中共代理人法，過去民進黨緊抱美國與日本大腿，算不算是美、日的代理人？是否也該制定美、日代理人法？

孫大千表示，蘇貞昌、徐國勇最近面對質詢與媒體採訪的傲慢態度，難道是蔡英文當初保證的「謙卑、謙卑、再謙卑」嗎？民進黨執意推動中共代理人法，未來會成為民進黨羅織罪名的空白起訴書，做為打擊異己、追殺政敵的工具。

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他還說，過去幾年來民進黨緊抱美國與日本的大腿，算不算是美國、日本的代理人？未來是否應該也立一個美國代理人法、日本代理人法？

周錫瑋則爆料，蔡英文過去曾經要他代向親民黨主席宋楚瑜洽談「一中屋頂」的架構，希望宋楚瑜提供建議，但今天蔡英文所有的言論都已經改變，民進黨所推動的國安五法、中共代理人法，相較過去戒嚴時期的刑法100條，都有過之而無不及，而且最可怕的地方就是不需要確實證據，主管機關就可以找你問話並逮捕，也不需要公開說明，就可以把你關到牢裡，而且徒刑都在7年以上，罰金5000萬到1億元。

對於地方法院判決台北市警察局要為驅離太陽花學運國賠，孫大千說，蔡政府要告訴全民，是否未來抗議活動愛怎麼做就怎麼做？是否可以癱瘓國人的生活？想要佔領總統府、行政院都可以？他呼籲台北市政府要上訴，力挺台北市警察局。

周錫瑋批評民進黨要毀掉監督政府的民主機制，凡是行政院、總統決定要推動的法案，都會快速通過，民進黨立委全都不敢說一句話，現在的民進黨已經變成「東廠的鷹犬」。

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