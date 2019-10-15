「卡」中共代理人法案 國民黨提復議

2019-10-15 18:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕面對中國持續強化對台滲透、統戰，民進黨、時代力量黨團分別提出相關法案，今天上午立法院院會中一讀及交付相關委員會審查，不過，國民黨、親民黨團搶在今天院會結束前提出復議案，等於卡住法案，令其無法付委審查，立法院副院長蔡其昌最後裁示，將另訂時間處理相關復議案。

今天上午的立法院院會中，由民進黨立委王定宇等人提出的「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」、「遊說法第8條及第21條條文修正草案」、民進黨立委尤美女等人協助台灣基進提出的「境外勢力影響透明法草案」及時代力量黨團提出的「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」等防範中共代理人的法案，均通過一讀付委。

不過，就在今天院會散會前，主席蔡其昌宣布親民黨團對王定宇版、時力版「兩岸條例部分條文修正草案」一讀付委之決定提出復議案，而國民黨團不但對「兩岸條例」、「遊說法」、「境外勢力影響透明法」提出復議案，更連時力黨團提案修正「總統及副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」禁止帶職參選兩案也提出復議。

據了解，在國、親黨團提復議案後，原本應該交付委員會審查的草案將會被卡在院會處理階段，未來除非有黨團主動要求處理復議案並否決復議，否則相關草案將無法進入委員會審查程序。

此情形也曾出現在先前由國民黨立委王金平等人提出的「宗教基本法部分條文修正草案」，當時民進黨與時力黨團考量「宗教基本法」的修法有巨大爭議，各自提出了復議案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法