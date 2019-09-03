「中共代理人」修法 國防部智庫：有必要、難度高

2019-09-03 15:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院民進黨團將「中共代理人」法案修訂列為本會期優先法案，對此，國防部智庫「國防安全研究院」近期發佈月報，針對「中共代理人」相關法制工作進行評析。該報告指出，「中共代理人」法制化的確有必要，但現階段各草案立法精神差異大、防止中共滲透並兼顧言論自由難度頗高，且選舉在即，是否能在本會期完成修法，也將是執政當局困難抉擇。

國防院國家安全與決策研究所所長李哲全在國防院月報發布「『中共代理人』法制化觀察」報告。中共近年以「鋭實力」對民主社會進行滲透和分化，引發各國高度關注，從國外例子可見，美國、澳洲為了反制境外勢力滲透、分化，已分別強化、制定外國代理人登記法和反滲透法。就我國而言，除總統蔡英文宣示本會期努力完成「中共代理人」修法，包括時代力量、在立法院無席次的台灣基進黨也有相關提案。

根據李哲全的整理，台灣基進黨和部分民進黨立委推動的「境外勢力代理人登記法」、立院民進黨團推動的「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」、立院時代力量黨團推動的「反境外敵對勢力併吞滲透法」，為主要3個「中共代理人」相關法案。

該報告表示，以中國對台滲透的嚴重以及台灣民主防護網的迫切需要，「中共代理人」修法有正當性與必要性，不過，在兩岸特殊情勢下，「外國代理人」幾乎同等於「中共代理人」，如何認定委託代理關係、資金對價關係以及界定「危害國家安全、主權」等，都是立法相關難題，如無法克服這些困難，可能流於以國家安全為名內容審查、干預言論自由的批評。

報告也指出，現今3個版本內容有不小差異，勢必進行一定協調，而假如政府想一鼓作氣完成法制化工作，也將是項高難度任務，畢竟此案涉及言論自由、版本協調差異。且在遭遇大選熱季的立院預算會期，延會、加開臨時會可能性低，執政者要把握契機、迅速入法，還是爭取共識、穩健推進，將是艱難抉擇。

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