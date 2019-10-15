中國滲台嚴重 蘇揆︰盼立院對不夠完善法規進行修法

2019-10-15 16:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備質詢，對於無黨籍立委林昶佐提及中國代理人、中國科技攻擊等議題，蘇貞昌允諾將請相關部會加強注意，也希望立法院能針對沒做好或不夠完善的部分進行監督、修法。

林昶佐質詢時指出，台灣近年修正了「兩岸人民關係條例」等法律來阻擋中國勢力，但還是有一些縫隙可鑽，例如今年9月國台辦曾發表一篇評論，結果台灣立刻有23間網媒刊出，其中有15間媒體是同一間公司經營，而該公司負責人常常跑去中國參加活動、會議，每逢國台辦發布新聞就照稿刊出，甚至連錯字都沒改，這樣是不是就該被視為是中國代理人？

對此蘇貞昌表示，中國無所不用其極想奪取台灣，包括壓縮台灣的國際空間，或是利用台灣的開放、民主來滲透及破壞民主，現在既然知道中國滲透台灣很嚴重，「怎麼可以允許中國在台灣有代理人？」蘇強調，任何行為只要是違反自由民主，或是幫中國政權講話、替中國奪取台灣鋪路等，都要想辦法擋住，有法律的部分要好好執行，不夠的部分也會看怎麼樣做得更好。

林昶佐接著提到，其實有些部分不需要立法院修法，例如今年5月中國海峽衛視曾來台採訪路人，還引導路人回答他們想回去中國報導的答案，現在文化部其實對港澳媒體訂有所謂的「港澳媒體新聞記者申請駐台要點」，規定來台採訪必須申請，但對中國卻無相關規定，此部分不需要通過立法院修法，希望至少比照港澳來辦理。

此外林昶佐也提及，中國正利用科技手段，想辦法影響、蒐集全球的通信秘密，現行法律賦予行政機關必要時禁止業者把個資傳送到外國的權力，但不知道有多少機關有在了解這件事情。

蘇對此回應，台灣對港澳跟對中國各有一套對應法制，任何作不夠的地方都會要求相關部會注意。

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