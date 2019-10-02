綠合作「代理人法」正式提案 基進：別再容忍中共勢力囂張

2019-10-02 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進今（2）日晚間發出聲明表示，與民進黨合作的《境外勢力影響透明法》已正式提案，台灣修訂「外國代理人」相關法案的防衛性民主進程已跨出一大步，台灣基進再次呼籲並感謝各界支持，共同維護台灣民主自由的精神。

據貼文內容，台灣基進與部分民進黨立委所合作的《境外勢力影響透明法》今（2）日已正式提案，雖然這部法案能否在此會期通過還有變數，但仍是台灣「外國代理人」相關法案的重要一步。

然而台灣基進表示，目前不管是另立專法或修法，中國國民黨黨團皆持續杯葛，甚至以不實言論誤導民眾，嚴重扭曲法案精神。對此，台灣基進質疑，國民黨民意代表不願正視中共滲透台灣的處境，根本就是「正在為中國代理人辯護」。

台灣基進再次強調，《境外勢力影響透明法》之目的，是要讓中國滲透「透明化」，再輔以一系列的國安修法，才能對中國對台灣的侵略「有效監管」，達到「預防加治療」的效果。

此外，他們重申這項法案已「明確排除正常商業行為」，法案針對（為外國政府的）「代理行為」，而非身分本身，中國國民黨不斷扭曲為「台商可能觸法」，其心態和立場實在可議。

台灣基進呼籲並感謝台灣各界人士的支持，在統促黨對何韻詩潑漆、違法佔用台北車站慶祝中國國慶的時候，別再容忍中共代理勢力在台囂張作亂，讓代理人登記制度在台上路，共同維護台灣民主自由的精神。

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