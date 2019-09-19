海基會「3年67台人赴中失聯」 陸委會：政治因素屬少數

2019-09-19 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕海基會昨（18）日公布自2016年政黨輪替以來，至今有67起台人在陸失聯仍查無下落，陸委會副主委陳明祺今（19）日對此回應，他表示，「案件類型眾多，可能包括亡故或家庭因素，政治案件屬極少數」。

綜合媒體報導，海峽交流基金會發言人蔡孟君昨日指出，「自2016年5月20日以來，海基會共受理149件國人在陸失聯陳情案，其中有67件至今無法取得具體行蹤訊息」；大陸委員會今日下午舉行例行記者會，副主委陳明祺回答相關提問時表示，「中國大陸幅員廣大，案件可能涉及到在陸意外亡故、債務糾紛、經商失敗、感情因素、家人失和，以及一般犯罪行為等不同理由，不必然都是政治因素」；陳明祺強調，「目前國人在陸（中國）涉及國安議題，遭關押或者逮捕的案件實屬少數」。

此外，海基會發言人蔡孟君昨日指出，許多台商在秋節聯誼反映擔憂「中共代理人修法」，陳明祺對此強調，「修法從來就不是針對特定群體，而是針對中共滲透行為，所以台商並不會因為身分而特別受限制」；陳還指出，「目前立法院共有幾個不同的反中共滲透修法版本，陸委會會盡快跟執政黨團整合」。根據報導指出，「反中共代理人法」並未被列入立法院本會期優先法案，陳明祺則表示，「尊重立院權限與評估」。

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