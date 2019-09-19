港生設「連儂牆」遭中生掐頸 陸委會：不容暴力霸凌

2019-09-19 17:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕義守大學在台港生在自己的宿舍房門設置連儂牆，不料卻引來中國學生不滿，中生潑水辱罵港生「廢青」，還屢次撕毀連儂牆，甚至出手「掐頸」，而東吳大學校內一面連儂牆日前也遭破壞。陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會上表示，尊重同學間有不同的意見，但絕對不容許暴力霸凌，我們鼓勵文明對話、增進相互了解、學習相互尊重。

民進黨立委王定宇在臉書表示，歡迎各國學生來台灣讀書，但是如果來這裡執行中共旨意、鬧事，不應該由台灣其他學生反制，而是應該由政府依法立即取消該學生資格、驅逐出境、並列入未來邊境管理，沒有什麼可以寬容的。他已聯絡並要求相關部門儘速處理，以免台灣其他學校部分特殊中國學生妄動。對於王定宇建議，陳明祺表示尊重。

陳明祺也說，台灣是民主自由社會，每個人都享有言論自由，在不違反法令規範下，每個人都可以充分的表達意見，我們希望中生與港生來台求學，能在自由、民主與多元開放的環境之下，自由學習，充分培養民主的素養，透過理性對話來化解雙方歧見，並開闊心胸，接受多元價值，尊重他人的意見與看法，共同學習與成長。

陳明祺說，陸委會將繼續請教育部持續關注，督促各校應加強對中生、港生的關心與輔導，並確實落實校安通報機制，確保同學們的權益跟安全，希望不管從哪裡來的同學，都能夠在台灣校園裡安心學習。

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