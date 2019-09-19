調查局駐港人員簽證未獲續發 陸委會批政治考量

2019-09-19 20:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕我調查局駐港法務秘書工作簽證18日到期，港方不再續發工作簽證，陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會表示，台港關係近來受兩岸因素影響，出現不少波折，包括原本雙方民間不涉及政治性交流，都因為港方自我限縮，而無法正常的往來；港方也以政治考量影響我辦事處的正常人事派遣，我方深感遺憾。

調查局去年派出蔡孟潔擔任首位駐港法務秘書，職稱是「香港台北經濟文化辦事處副組長」，負責台港「執法人員合作」相關業務，但今年4月傳出香港政府要求台灣駐港機構撤換調查局駐港人員，5月再傳香港不再續發工作簽證。

事實上，陸委會去年6月發布參事盧長水出任香港辦事處處長，但盧長水至今無法上任；而香港駐台機構「香港經濟貿易文化辦事處」主任鄭偉源去年7月底已任期屆滿返港，港府迄今也尚未公布接替人選。此外，香港光華新聞文化中心主任胡晴舫去年12月辭職，今年5月改由國家兩廳院藝術總監李惠美接任，但港府遲未核發工作簽證，李惠美無法到任，遂於日前辭職。

陳明祺解釋，蔡孟潔從上任以來，依照辦事處既有的職能權限推動業務，對於台港間的急難救助與法律事務，有正面的貢獻。陸委會已多次呼籲港府務實考量辦事處推動業務的需要，維護台港人民福祉與安全，妥善處理蔡孟潔的工作簽證延期，但仍未獲續發。至於盧長水簽證申請案，政府也多次透過管道與港府溝通，可惜沒有得到正面回應。

陳明祺說，我駐港辦事處長尚未到任前，循例啟動代理機制，現在運作如常，繼續對外提供完善的服務。陸委會也對香港最近情勢，特別成立24小時的專責緊急難小組，希望確保旅港國人安全，並提供必要協助。而我方「台港經濟文化合作策進會」，與港方的「港台經濟文化合作協進會」，兩會的平台仍有所溝通，能夠務實處理相關議題。

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