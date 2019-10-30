「中共代理人」相關法案付委 陳明通：請台商放心賺錢

陸委會主委陳明通（右）30日在立法院內政委員會備詢。（記者劉信德攝）

2019-10-30 10:54:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕「中共政治代理人」相關法案付委，陸委會主委陳明通今天在立法院內政委員會備詢前受訪指出，中共對台灣的滲透，必須做好反滲透的防護網。現在看到很多法案付委，需要進一步整合，政府部門一方面尊重立委提案，一方面推動法案整合，並徵詢各方意見；對於台商關注，政府一直以來都有注意，因此再度向台商保證，反中共滲透的相關法規，跟台商無關，請台商在大陸「好好經商、好好賺大錢」。

被問到內政部長徐國勇見了政協牧師管浩鳴是否「中共代理人」？陳明通表示，陸委會對管浩鳴的身份一直有所了解，徐國勇剛開始不涉兩岸，這方面不了解，向他說明後，他就了解了。至於是否「不知者無罪」？陳明通說，「不懂題目的意思，換下題。」

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陳明通在業務報告時也指出，中共利用台灣自由開放社會環境，對台進行滲透分化，目前立法院已有幾個針對性的修法版本，未來陸委會將聽取各界意見，與朝野黨團討論草案內容的整合，以及與現形規範的銜接適用，以其立法周延。

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