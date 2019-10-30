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首頁　>　政治

中共代理人法案付委 親民黨團譴責

立法院院會29日上午處理多項議案，民進黨團總召柯建銘（左一）、親民黨團總召李鴻鈞（左二）、國民黨團總召曾銘宗（右三）等人在議場內交談協商。（記者羅沛德攝）

立法院院會29日上午處理多項議案，民進黨團總召柯建銘（左一）、親民黨團總召李鴻鈞（左二）、國民黨團總召曾銘宗（右三）等人在議場內交談協商。（記者羅沛德攝）

2019-10-30 13:32:55

〔記者林良昇／台北報導〕立法院民進黨團昨在立法院會變更議程，否決國民黨團、親民黨團提出的復議案，讓「中共代理人」相關法案順利付委審查，親民黨團今提出強烈譴責，認為相關法案是「民主送終條例」，民進黨團撕毀承諾，未來只要有任何推動進展，親民黨團立即退出所有朝野協商。

立院親民黨團今表示，針對民進黨團昨以強行表決方式，將「民主送終條例」相關提案付委完成一讀，親民黨團提出強烈譴責。

親民黨團表示，不論是9月份陸委會、海基會多次與台商會談時，請台商「放心、放心、再放心」，以及民進黨團幹部公開或私下多次表達「不急推」中共代理人法案，均讓外界認為民進黨準備暫緩推動修法。未料1個月後，為刺激選舉可以隨意撕毀承諾，讓上百萬在大陸工作的台商，再度開始心生恐懼。

親民黨團表示，未來只要「民主送終條例」相關法案有任何推動進展，暴露民進黨又想挾多數暴力，強推法案的企圖，在野黨也沒有配合演出的必要，親民黨團將立即退出所有朝野協商。

親民黨團強調，在今年7月份立法院臨時會中，民進黨已修正包括「國安法」、「國家機密保護法」及「刑法」，不但將大陸、港澳地區納入洩密罪及外患罪的範圍之內，更加重相關罰則。因此，法律已對維護國家安全相關問題有所規範，只要有任何人有損及中華民國國家利益的行為，都會強力要求國安單位嚴格查辦。

親民黨團指出，早在7月份，親民黨就已經公開提醒民進黨政府，「中共代理人法」修法其實就是一套「民主送終條例」。因為只要政府懷疑為中共代理人者，就可以通知到場說明，請問這對於人權有何保障？影響最嚴重者，莫過於在大陸工作的上百萬台商，他們在當地討生活，難免與對岸人士打交道，一旦該法三讀通過，台商豈不心生恐懼，人人自危？

親民黨團說，親民黨一貫站在國家利益至上的角度來看待任何法案，當民進黨推出「新式戰機採購特別條例」時，站在強化國防安全的角度上，親民黨全力配合立法，當民進黨修正「國安法」、「國家機密保護法」及「刑法」時，親民黨也未杯葛。唯獨「民主送終條例」的修法，攸關台灣人民的自由人權與民主法治，親民黨團沒有絲毫退讓的空間。因此，只要「民主送終條例」相關法案再有任何推動進展，即暴露民進黨又想挾多數暴力，強行推動法案的企圖，身為在野黨，在比人頭比輸的情況下，更沒有配合演出的必要，親民黨團將立即退出所有各項法案的朝野協商，以表達對該法案的強烈不滿。

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