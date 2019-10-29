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中選會人事同意權案 親民黨團拒投票表抗議

立法院今下午行使「中選會人事同意權」案，立院親民黨團發出聲明表示，部分被提名人長期參與民進黨黨內事務，難以讓國人信服無政黨考量。親民黨團無法為這5位中選會委員被提名人背書，拒絕進場投票。（記者羅沛德攝）

立法院今下午行使「中選會人事同意權」案，立院親民黨團發出聲明表示，部分被提名人長期參與民進黨黨內事務，難以讓國人信服無政黨考量。親民黨團無法為這5位中選會委員被提名人背書，拒絕進場投票。（記者羅沛德攝）

2019-10-29 15:23:19

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今下午行使「中選會人事同意權」案，立院親民黨團發出聲明表示，部分被提名人長期參與民進黨黨內事務，難以讓國人信服無政黨考量。親民黨團無法為這5位中選會委員被提名人背書，拒絕進場投票。

親民黨團表示，中選會主責辦理選舉事務及公投，強調公正、中立及客觀，而民進黨此次在提名中選會名單時，並未充分考量中選會獨立性與公正性的角色，雖提出形式上無黨籍的被提名人，實際上卻有部分委員被提名人長期參與民進黨黨內事務，難以讓國人信服無政黨考量。

親民黨團提到，過去無論藍或綠執政，針對中選會相關人選的提名上，包含主委或是委員，都盡可能維持「基本」且「形式」的中立。但今年5月，大家看到民進黨直接找個註銷黨籍的黨員來當中選會主委，想影響2020大選的意圖已然明顯。這次提出中選會委員名單時，又有2位被提名人與民進黨黨務有關，難免讓外界有諸多懷疑。

親民黨團強調，一個被懷疑中立性、毫無信任感的中選會，不僅是對台灣民主自由的諷刺，更使得台灣價值蕩然無存。親民黨團實在無法對於這樣的名單給予背書。因此，對於今天同意權的行使，黨團決議以不進場投票表達嚴正立場。

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