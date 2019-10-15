這6項法案都被國民黨擋下！ 時力：在怕什麼？

2019-10-15 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨今（15）日一口氣對時代力量、民進黨黨團提出的6法案提出復議「另定期處理」。其中包括「禁止帶職參選」、「反併吞滲透法」納入《兩岸人民關係條例》的草案。對此，時代力量忍不住發問，「請問中國國民黨，貴黨怕的是『揪出中國在地協力者』，還是『禁止帶職參選』法案通過」？

「時代力量立法院黨團」今日在臉書PO文說，國民黨繼10月1日的突襲復議後，今天再次阻礙了禁止中國代理人及建立協力者登記制的法案，以及禁止公職人員帶職參選的法案進行一讀，共計對時力、民進黨黨團提出的六案提出復議「另定期處理」。

時代力量指出，這次被國民黨擋下的法案，包括時代力量黨團第二次提案的「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」、「公職人員選舉罷免法第二十七條之一及第四十三條條文修正草案」、「總統副總統選舉罷免法第二十七條之一及第四十一條條文修正草案」。

國民黨還擋下王定宇委員等提案的「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」、「遊說法第八條及第二十一條條文修正草案」；及尤美女委員等提案的「境外勢力影響透明法草案」。

時代力量除了對國民黨表達強烈的譴責與抗議，也對這樣濫用議事規則的方式表示無法接受。時代力量也質問「請問中國國民黨，貴黨怕的是『揪出中國在地協力者』，還是『禁止帶職參選』法案通過」？

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