諷柯消滅北市議會親民黨團 秦慧珠：忘恩負義的政治人物

2019-10-17 11:45

〔記者陳璟民／台北報導〕國民黨台北市議員秦慧珠今早指市長、台灣民眾黨主席柯文哲，視親民黨主席為導師、政壇前輩，宋也讓市議會親民黨團支持柯，柯卻找該黨議員黃珊珊當副市長，並可能拉該黨議員林國成當民眾黨不分區立委，造成親民黨團消失；秦抨擊柯這樣做對不起親民黨，「一個忘恩負義的政治人物，在政壇是沒有辦法得到別人的尊敬跟有朋友的，以後誰敢跟你打交道」，她要柯審慎考慮此事，否則在政壇上的評價會很低。

柯文哲今早到市議會定期會專案報告房屋稅調整規劃等議題，秦慧珠質詢提到，柯曾說民進黨栽培他是養虎貽患，柯把宋當導師、政壇前輩，宋也讓親民黨議會黨團支持柯，是否也是養虎貽患？

柯答稱「不會啦，我跟宋很好」；秦諷說，很好的結果，就是讓議會親民黨團終結了；柯辯稱「我是延攬親民黨的人來當官，我會找時間跟宋解釋」。

秦表示，親民黨的議員（林國成），民眾黨要拿去當不分區立委，通通變身為民眾黨，你（柯）像吸星大法；柯答說，沒有啦，沒那麼嚴重；不過，秦認為，很嚴重啊，親民黨在市議會消失了、走入歷史了，還不嚴重嗎？

秦建議柯換位思考，若他是宋的話，會高興嗎？儘管柯再說一次「會找時間跟宋解釋」；秦問柯「你有跟他聯繫」？柯應「有」，秦又問「他有說要見你」？柯坦言「沒有」，此時全場迸出一陣嘲笑聲；秦直指，這就是問題嘛，你裝傻，智商一五七的人，講不出一個道理，人家就不見你嘛。

國民黨市議員陳重文稍早質詢問柯「會邀請林國成加入民眾黨」？柯答稱「會」；陳接著表達「這樣子問題就來了，橘子白了就發霉了」。

秦也要談此話題時，林國成人也在議場，秦表示，親民黨秘書長李鴻鈞說不知道林要加入民眾黨，這件事柯是不是欠親民黨一個禮數呢？柯則答非所問回說「我不知道林國成要退出親民黨」；秦認為，柯一定有給林某種承諾或暗示，否則林不會做這樣的處理。

秦慧珠結語，柯這樣做不但對不起民進黨，也對不起親民黨，「一個忘恩負義的政治人物，在政壇是沒有辦法得到別人的尊敬跟有朋友的，以後誰敢跟柯打交道？她覺得柯要審慎考慮此事，否則柯在政壇上的評價會很低。

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