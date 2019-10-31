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拒審韓國瑜第一份總預算 高雄綠營：葉匡時非代理市長

高市議會民進黨團認為葉匡時（見圖）是韓國瑜的「職務代理人」，非「代理市長」。（資料照）

高市議會民進黨團認為葉匡時（見圖）是韓國瑜的「職務代理人」，非「代理市長」。（資料照）

2019-10-31 08:15:51

〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕高雄市議會今上午將展開總質詢、下午進行總預算付委審查，民進黨團主張市長韓國瑜應銷假到議會做總預算報告（韓國瑜首度主導的總預算），因為葉匡時不是代理市長，只是韓國瑜（請假）的「職務代理人」。

民進黨團指出，前高雄市長陳菊請辭，中央正式派任的許立明就是「代理市長」，有交接儀式、有職章！去年許立明以代理市長身份來議會做108年度預算報告，與今天葉匡時想用職務代理人身份來做109度預算報告，是天差地的！

民進黨團認為，這本109年度的預算是韓所編的第一本預算，韓更應該來議會報告，韓請假拚選舉的行程並不緊湊，已經兩週了，他有兩天早上、1天下午、4天晚上沒行程，3個下午和7個晚上只有1個行程。

何況，他也曾銷假半天會見美國AIT主席，如果銷假半天來議會做總預算報告，並不爲過！

高市議會民進黨團主張韓國瑜應該到議會報告總預算，因為副市長葉匡時並非代理市長、只是代行。（記者王榮祥翻攝）

高市議會民進黨團主張韓國瑜應該到議會報告總預算，因為副市長葉匡時並非代理市長、只是代行。（記者王榮祥翻攝）

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