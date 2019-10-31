為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

卓榮泰：蘇嘉全續留立法院

民進黨主席卓榮泰。（記者塗建榮攝）

民進黨主席卓榮泰。（記者塗建榮攝）

2019-10-31 05:30:00

國會未過半 會辭去黨主席

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨接受廣播訪問時表示，「總統贏」沒有打折空間，若總統連任、但民進黨國會未過半，他會辭去黨主席。卓並說，不分區立委席次，他設定目標為十五、十六席；立法院長蘇嘉全曾說他不要再列入不分區立委，但蘇嘉全繼續留在立法院也是理所當然。

11月13日通過不分區立委提名名單

民進黨中常會昨也確定時程，將在十一月十三日召開中執會，通過不分區立委提名名單。民進黨不分區立委名單接受社會各界舉薦人選，昨晚截止收件，不分區提名委員會預計今再次召開會議。

卓榮泰昨也於中常會說明，除了自薦或別人推薦的人選，可能陸續還有其他名單，希望不要急就章討論，有更多時間進行提名作業。中常委也對此支持。

民進黨中常會昨還聽取台北市黨部主委陳正德報告台北市選情。據轉述，對於社民黨創黨召集人范雲於大安區參選，將對黨的提名人造成壓力。與會者提及，范雲很優秀也很專業，若黨中央有意邀請范加入民進黨不分區，應拿出更大的誠意。

面對黨內不分區立委提名紛爭，包括立委蘇震清是否進入不分區？卓榮泰說，提名委員會還沒就個人做討論，會先考慮到整個黨的形象和社會認同，黨內機制有在進行。

被問到蘇嘉全是否可能再排入不分區名單？卓榮泰表示，「目前沒有誰不可能」，雖然蘇說過不要再列不分區立委，但這件事不能只是幾個人談，蘇嘉全繼續留在立法院，也是理所當然，是一個政局穩定。

針對明年總統大選，卓榮泰說，國民黨總統參選人韓國瑜的支持者投票意願較高，民進黨內部熱情則還要再拉起來。他並喊話支持者在明年大選踴躍投票，「走進投票所，才能不走進街頭去抗議。」

卓榮泰表示，韓國瑜的優點，就是鼓動風潮、創造名詞、感染熱情，以現在政治人物來說不簡單，「我們絕對不敢掉以輕心」。

至於總統蔡英文未來副手人選，是否可能「蔡賴配」？卓榮泰說，蔡賴無論怎麼配，行政院前院長賴清德最近已四處助選，期待賴的助選發揮最適合效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國民黨開除陳杰、李縉穎

國民黨開除陳杰、李縉穎
豆皮夏天滯銷…韓：改變飲食習慣 就賣得出去

豆皮夏天滯銷…韓：改變飲食習慣 就賣得出去
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
韓被裝追蹤器？ 市警局長：沒有發現

韓被裝追蹤器？ 市警局長：沒有發現
防假訊息擾選舉 警調投入逾200專責人力

防假訊息擾選舉 警調投入逾200專責人力
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播