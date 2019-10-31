卓榮泰：蘇嘉全續留立法院

民進黨主席卓榮泰。（記者塗建榮攝）

2019-10-31 05:30:00

國會未過半 會辭去黨主席

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕民進黨主席卓榮泰昨接受廣播訪問時表示，「總統贏」沒有打折空間，若總統連任、但民進黨國會未過半，他會辭去黨主席。卓並說，不分區立委席次，他設定目標為十五、十六席；立法院長蘇嘉全曾說他不要再列入不分區立委，但蘇嘉全繼續留在立法院也是理所當然。

11月13日通過不分區立委提名名單

民進黨中常會昨也確定時程，將在十一月十三日召開中執會，通過不分區立委提名名單。民進黨不分區立委名單接受社會各界舉薦人選，昨晚截止收件，不分區提名委員會預計今再次召開會議。

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卓榮泰昨也於中常會說明，除了自薦或別人推薦的人選，可能陸續還有其他名單，希望不要急就章討論，有更多時間進行提名作業。中常委也對此支持。

民進黨中常會昨還聽取台北市黨部主委陳正德報告台北市選情。據轉述，對於社民黨創黨召集人范雲於大安區參選，將對黨的提名人造成壓力。與會者提及，范雲很優秀也很專業，若黨中央有意邀請范加入民進黨不分區，應拿出更大的誠意。

面對黨內不分區立委提名紛爭，包括立委蘇震清是否進入不分區？卓榮泰說，提名委員會還沒就個人做討論，會先考慮到整個黨的形象和社會認同，黨內機制有在進行。

被問到蘇嘉全是否可能再排入不分區名單？卓榮泰表示，「目前沒有誰不可能」，雖然蘇說過不要再列不分區立委，但這件事不能只是幾個人談，蘇嘉全繼續留在立法院，也是理所當然，是一個政局穩定。

針對明年總統大選，卓榮泰說，國民黨總統參選人韓國瑜的支持者投票意願較高，民進黨內部熱情則還要再拉起來。他並喊話支持者在明年大選踴躍投票，「走進投票所，才能不走進街頭去抗議。」

卓榮泰表示，韓國瑜的優點，就是鼓動風潮、創造名詞、感染熱情，以現在政治人物來說不簡單，「我們絕對不敢掉以輕心」。

至於總統蔡英文未來副手人選，是否可能「蔡賴配」？卓榮泰說，蔡賴無論怎麼配，行政院前院長賴清德最近已四處助選，期待賴的助選發揮最適合效果。

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