臉書批記者國文差、名嘴卑賤 葉匡時：來高雄9個月的心情

2019-10-17 12:02

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨請假拚總統大選，副市長葉匡時代理市長第一天就在臉書酸媒體、嗆名嘴，對此葉匡時今上午受訪表示，「這是反映我個人來高雄市府9個月的心情」，市長認真做事，且有這麼多績效，「卻天天被特定媒體、民代及名嘴刻意抹黑」，讓他非常憤慨，正好藉此做一些心情抒發。

葉匡時今上午參加產業創新轉型應用論壇後受訪表示，昨天一大早就有特定媒體就先質疑，並發布新聞說他「一天沒有行程，是不是在偷懶？」他昨天因此被迫臨時公開行程。

媒體問他昨晚心情是否很憤怒？PO文字眼很強烈，葉匡時說，「這是反映我個人來高雄市府9個月的心情」他看到市長韓國瑜與市府同仁認真做事，且有這麼多績效，「卻天天被特定媒體、民代及名嘴刻意抹黑」，這是他心情的發抒，也反映同仁遭到不公平的扭曲、抹黑，很多市府單位做了很多事，前朝的人或議員卻刻意扭曲方向，讓他非常憤慨，正好藉這樣情況做一些抒發。

葉匡時昨代理市長第一天，因為沒有公開行程，一度引起「是不是在家睡覺」質疑。葉匡時昨晚在臉書PO文指出，自己當天上午有4個會議，中午、下午以及晚上也都有餐敘等行程。

葉匡時在臉書酸說，一大早就有媒體詢問為何16日都沒有行程？「他們不知道是國文太差還是邏輯不通，沒有公開行程並不表示沒有公務行程。」

葉匡時也嗆「今天還有些名嘴及政客，居然可以不明究理（不明就裡）說我一天睡覺沒事，他們為了黑韓來刷存在感，可以如此卑賤，真為他們悲哀。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法