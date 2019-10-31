豆皮夏天滯銷…韓：改變飲食習慣 就賣得出去

國民黨總統參選人韓國瑜昨赴雲林舉辦座談會，他表示改變飲食習慣後，東西就可以開始賣出去。（記者許麗娟攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者許麗娟／雲林報導〕國民黨總統參選人韓國瑜請假拚選舉，昨天再次回到雲林，至莿桐豆皮工廠舉辦座談會。有民眾反映豆皮冬天賣得好，但夏天銷路差；韓國瑜回應，要改變飲食習慣東西自然賣得出去，甚至舉例「二十年前台灣人中秋節不烤肉」，但民眾回他：有啊！

面對民眾反映豆皮的銷路受季節性影響，韓國瑜回覆前，先問了現場民眾：「二十年前過中秋節，你們有沒有烤肉？」民眾大聲回應：「有。」韓國瑜自己搖搖頭說很少，並接著說為什麼現在中秋節大家都在烤肉？因為飲食習慣、過節慶的方式改變了，現在中秋節已經叫烤肉節，但二、三十年前都在吃月餅。

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韓國瑜再舉例說，十年前全世界都不知道台灣的珍珠奶茶，可是現在歐洲、美國、中國都在瘋珍珠奶茶，因為大家腦袋裡有新的東西：「台灣珍珠奶茶真好喝」，所以飲食會改變，改變以後，東西（豆皮）就可以開始賣出去，這個是很重要的觀念。

韓國瑜再指出，農漁民生產若賺到錢，年輕人自然會回來，過去青年農民、青年漁民失敗者最多，因為一腔熱血卻找不到通路，他堅持農產品、水產品只要是正常的收作，要三成外銷、七成內銷，由政府負責搶訂單，搶到後農漁民自然負責生產。

座談會中，民眾也反映了特種農用地讓土地無法變更使用的問題，韓國瑜表示，自己未來能配合會盡量配合，雲林有五萬公頃的特種農用地會再統一考量，並指過去高雄公共設施保留地圈下來幾十年，既不給錢、也不徵收，高雄目前已經還地於民。

傳賭盤介入大選 檢調一定要查

此外，外傳中國運用大量資金在地下賭盤押韓國瑜獲勝，以此影響台灣選情，韓國瑜昨表示，希望檢調一定要介入調查，而且調查得愈徹底、愈嚴格愈好。

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