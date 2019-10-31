為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨開除陳杰、李縉穎

新北市立委參選人李縉穎（左）遭國民黨開除黨籍，與永齡基金會副執行長蔡沁瑜（右）出面回應。（記者林良昇攝）

新北市立委參選人李縉穎（左）遭國民黨開除黨籍，與永齡基金會副執行長蔡沁瑜（右）出面回應。（記者林良昇攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨中常會昨日通過開除自行參選立委的前立委陳杰及「郭家軍」李縉穎。至於國民黨開鍘李縉穎是否影響與鴻海創辦人郭台銘的關係？永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，李是個案，不影響郭台銘與國民黨的關係，若藍營立委參選人有需要，郭仍願站台輔選。

陳杰率眾抗議 批吳敦義荒腔走板

參選彰化縣第二選區立委的陳杰，昨率眾到中央黨部外抗議，痛批國民黨因為違法亂紀、貪圖私利、工於心計的黨主席吳敦義，表現愈來愈荒腔走板，他身為中華民國國民在看笑話，「哪有說一個政黨的黨主席把自己列為不分區安全名單，笑死人！把國民黨的招牌都砸爛了！」他主張，唯有開除吳敦義，國民黨才有救。

陳杰另於書面聲明指出，國民黨提名的立委參選人張瀚天八十一年間曾因販賣海洛因及吸毒，經法院判刑定讞，入獄執行，國民黨及吳敦義「視而不見」，違反黨內立委提名規定，「這種違反黨章、黨規的不法行為，才是考紀會應予正視及處理。」對於指控，國民黨副發言人洪于茜回應說，這不是中常會所討論的考紀案範疇。

參選新北市第十選區的李縉穎則對遭開除回應說，尊重國民黨的決議。他表示，二○一七年加入國民黨，那時是國民黨低谷，他希望以年輕人的熱情跟理想，能改造國民黨，但是國民黨環境確實不如預期 。

李縉穎坦言，八月六日民眾黨成立大會時，他就是創黨黨員，加入原因是大家對第三勢力也有期待。

對於為何不用民眾黨身分參選？李指出，以無黨籍身分參選，是不希望有政黨包袱，能以候選人的特質、形象以及理念，受到基層選民認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
卓榮泰：蘇嘉全續留立法院

卓榮泰：蘇嘉全續留立法院
豆皮夏天滯銷…韓：改變飲食習慣 就賣得出去

豆皮夏天滯銷…韓：改變飲食習慣 就賣得出去
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
韓被裝追蹤器？ 市警局長：沒有發現

韓被裝追蹤器？ 市警局長：沒有發現
防假訊息擾選舉 警調投入逾200專責人力

防假訊息擾選舉 警調投入逾200專責人力
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播