國民黨開除陳杰、李縉穎

新北市立委參選人李縉穎（左）遭國民黨開除黨籍，與永齡基金會副執行長蔡沁瑜（右）出面回應。（記者林良昇攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨中常會昨日通過開除自行參選立委的前立委陳杰及「郭家軍」李縉穎。至於國民黨開鍘李縉穎是否影響與鴻海創辦人郭台銘的關係？永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，李是個案，不影響郭台銘與國民黨的關係，若藍營立委參選人有需要，郭仍願站台輔選。

陳杰率眾抗議 批吳敦義荒腔走板

參選彰化縣第二選區立委的陳杰，昨率眾到中央黨部外抗議，痛批國民黨因為違法亂紀、貪圖私利、工於心計的黨主席吳敦義，表現愈來愈荒腔走板，他身為中華民國國民在看笑話，「哪有說一個政黨的黨主席把自己列為不分區安全名單，笑死人！把國民黨的招牌都砸爛了！」他主張，唯有開除吳敦義，國民黨才有救。

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陳杰另於書面聲明指出，國民黨提名的立委參選人張瀚天八十一年間曾因販賣海洛因及吸毒，經法院判刑定讞，入獄執行，國民黨及吳敦義「視而不見」，違反黨內立委提名規定，「這種違反黨章、黨規的不法行為，才是考紀會應予正視及處理。」對於指控，國民黨副發言人洪于茜回應說，這不是中常會所討論的考紀案範疇。

參選新北市第十選區的李縉穎則對遭開除回應說，尊重國民黨的決議。他表示，二○一七年加入國民黨，那時是國民黨低谷，他希望以年輕人的熱情跟理想，能改造國民黨，但是國民黨環境確實不如預期 。

李縉穎坦言，八月六日民眾黨成立大會時，他就是創黨黨員，加入原因是大家對第三勢力也有期待。

對於為何不用民眾黨身分參選？李指出，以無黨籍身分參選，是不希望有政黨包袱，能以候選人的特質、形象以及理念，受到基層選民認同。

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