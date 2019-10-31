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韓被裝追蹤器？ 市警局長：沒有發現

雄市警察局長李永癸坦承「沒有發現追蹤器！」（記者葛祐豪攝）

雄市警察局長李永癸坦承「沒有發現追蹤器！」（記者葛祐豪攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜座車是否被裝追蹤器？市府行政暨國際處長丁樂群前天答詢時回應：「在有跟沒有之間！」引起軒然大波；昨天下午又有議員逼問高雄市警察局長李永癸，李坦承「沒有發現追蹤器！」

高雄市議會昨天繼續進行內政部門質詢，民進黨議員林智鴻詢問李永癸，市長隨扈如果發現狀況，會通報他嗎？李回答說，隨扈會先掌握狀況、緊急防護，後續再層層報告。

林智鴻問說，八月二十日韓國瑜說被裝追蹤器，是隨扈檢查發現嗎？有通報你嗎？李永癸答覆表示，「追蹤器是後來才有這個訊息，有去查證，沒有發現，後來去查沒發現」。

林智鴻接著問「所以沒有追蹤器？」李回說，隨扈說可疑，但沒有具體發現，隨扈說沒有發現追蹤器。

林智鴻又問說「韓市長說座車被裝追蹤器，是誰告訴他的？」李永癸支吾表示，「不清楚，或許他們有發現可疑」。林再問說「所以你的意思是沒有追蹤器？」李坦承「是沒有發現」。

林智鴻又追問李永癸「你相不相信追蹤器是真的？」李未正面回應，僅表示市長是說可能，也是存疑、擔心，「市長經常是愛與包容，有些事情我們無法完全掌握！」

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