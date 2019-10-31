防假訊息擾選舉 警調投入逾200專責人力

總統蔡英文（中）昨出席北市室內設計裝修商業同業公會五十週年會慶，會後接受訪問，主動澄清包括參加五月天演唱會、出席活動遲到以及補助農機選舉操作等三個不實報導。（記者陳志曲攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕明年初總統與立委合併選舉，為嚴防假訊息干擾選舉、破壞選舉公正性，行政院已責成檢調機關及警政署主動查察選舉期間的假訊息，調查局與警政署分別成立「影響國安及選舉假訊息處理小組」及「假訊息查處小組」，共投入逾二百名打擊假訊息的專責人力，投入的專責人力為歷來之最。

官員表示，調查局在局本部設立假訊息防制中心，有三十名人力，調查局在六都市調處也設立資安區域專責小組六十五名人力，調查局所屬系統投入防制及因應假訊息的專責人力至少有九十五人。警政署的假訊息查處小組，在刑事警察局有三十二人，在各縣市的科偵隊則有七十九人，警政署投入防制及因應假訊息的專責人力有一一一人。合計調查局與警政署打假的專責人力有二○六人，兩機關專責人力今年都有增加。

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行政院長蘇貞昌本週一主持治安會報，法務部提報將嚴防假訊息妨害選舉列為因應總統與立委合併選舉的六大查察重點工作之一。政院副院長陳其邁會中表示，選舉期間，假訊息可能會廣泛流傳，根據選罷法等相關規定，傳播意圖使人不當選的謠言等假訊息屬於公訴罪，因此檢察及治安機關應主動查察假訊息，特別是在各社群媒體散播的假訊息。

法務部官員表示，調查局與警政署處理及因應假訊息，主動查察，是為避免影響選舉的公正性，同時也將嚴守行政中立，這與哪一黨的選情無關。

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