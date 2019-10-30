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親民黨要推總統人選了？邱毅認真說：橘營內有3種聲音
2019-10-30 23:57:51
〔即時新聞／綜合報導〕外傳前立法院長王金平將批親民黨戰袍參選總統，王金平卻透露不知道橘營最後會如何決定；前藍委邱毅信誓旦旦地說，親民黨內部現有傳出3種聲音，且宋楚瑜相較於以往更加重視自己的歷史定位。
邱毅近日在中國《央視》政論節目「海峽兩岸」中指出，「到目前為止據我所知道，親民黨的內部對於這最後一張門票要給誰，還仍然懸而未定，還在討論中，宋楚瑜自己都說了非得到11月中旬，是沒有辦法做最後的拍板決定，而親民黨內部確確實實有三個聲音。」
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邱毅指稱：「第一個聲音就是推薦王金平，第二個聲音就是讓宋楚瑜自己老將出馬、披掛上陣，第三個就是門票根本不用了，乾脆支持韓國瑜、宣布支持韓國瑜，那就目前為止，哪一個可能性比較高，我不敢說，但是宋楚瑜現在年紀大了，他越來越重視他在歷史上面的定位。」
邱毅強調，宋楚瑜身邊有許多從過去省政府時期追隨到現在、忠心不二的幕僚，且宋楚瑜本身是在政治上「非常精算」的人，也了解到目前的情勢，因此親民黨最後的結果為何，還有待時間證明。