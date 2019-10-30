親民黨要推總統人選了？邱毅認真說：橘營內有3種聲音

外傳親民黨主席宋楚瑜可能把提名總統候選人的機會給前立法院長王金平，王對此未正面回應。（資料照）

2019-10-30 23:57:51

〔即時新聞／綜合報導〕外傳前立法院長王金平將批親民黨戰袍參選總統，王金平卻透露不知道橘營最後會如何決定；前藍委邱毅信誓旦旦地說，親民黨內部現有傳出3種聲音，且宋楚瑜相較於以往更加重視自己的歷史定位。

邱毅近日在中國《央視》政論節目「海峽兩岸」中指出，「到目前為止據我所知道，親民黨的內部對於這最後一張門票要給誰，還仍然懸而未定，還在討論中，宋楚瑜自己都說了非得到11月中旬，是沒有辦法做最後的拍板決定，而親民黨內部確確實實有三個聲音。」

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邱毅指稱：「第一個聲音就是推薦王金平，第二個聲音就是讓宋楚瑜自己老將出馬、披掛上陣，第三個就是門票根本不用了，乾脆支持韓國瑜、宣布支持韓國瑜，那就目前為止，哪一個可能性比較高，我不敢說，但是宋楚瑜現在年紀大了，他越來越重視他在歷史上面的定位。」

邱毅強調，宋楚瑜身邊有許多從過去省政府時期追隨到現在、忠心不二的幕僚，且宋楚瑜本身是在政治上「非常精算」的人，也了解到目前的情勢，因此親民黨最後的結果為何，還有待時間證明。

邱毅在中國中央電視台29日播出的政論節目「海峽兩岸」中指稱，親民黨內對於總統提名有3種聲音。（圖擷取自央視）

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