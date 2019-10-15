放韓假》市長請假市政能照常？ 黃創夏：韓國瑜請辭吧

2019-10-15 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜今天終於宣布明（16日）起請假投入總統大選，將由副市長葉匡時代理；高雄市議會國民黨團則強調，韓請假後市府團隊已經準備好，國民黨團會全力支持，相信市府團隊也不會讓市政空轉。對此，資深媒體人黃創夏表示，這是說韓國瑜「可有可無？既然如此，直接請辭吧」！

韓國瑜今天宣布，從明天起開始請假投入2020總統大選，高雄市議會國民黨團隨即召開記者會，黨團總召曾俊傑表示，韓國瑜請假後，整個市府團隊已經準備好了，國民黨團全力支持，相信韓市府團隊也不會讓市政空轉，他也呼籲民進黨不要利用行政資源去選舉，要保持行政中立。

對此，黃創夏在臉書表示，「韓國瑜請假，市政照常運作......」，這是在「黑韓」嗎？這是說韓國瑜可有可無？既然如此，直接請辭吧！

而筆名「人渣文本」的輔大哲學系兼任助理教授周偉航則指出，如果韓國瑜請假之後，高市府突然振作起來，效能提高，公務員人人奮發向上，那韓國瑜不就糗大了嗎？

周偉航諷刺地說，但韓國瑜應該考慮到這點了，「所以據傳他找葉匡時代理，而不是李四川」。

臉書「打馬悍將粉絲團」也發文酸說，韓國瑜宣布請假3個月選總統，而國民黨立刻出來支持說沒韓國瑜，高市府也能照常運作，「國民黨此舉，意外揭穿韓國瑜是毫無作用的冗員」。

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