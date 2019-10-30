慘！藍議員質疑綠營酬庸 批謝震武「變跟獨眼龍一樣」

2019-10-31 00:45:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府前環保局長李穆生涉違法被判刑1年2月確定，監察院無異議通過彈劾案，送交公懲會懲戒，媒體報導李穆生是律師謝震武妻子李月娥的哥哥；國民黨桃園市議員黃敬平指稱，謝震武「黑韓」，面對「妻舅」違法卻「變跟獨眼龍一樣」，網友對此表示「黃敬平慘了」

根據《中天新聞》報導，高雄市政府前環保局長李穆生是謝震武妻子李月娥的兄長，涉洩漏採購案評選委員遴選名單，讓廠商自行勾選評委，被依洩密罪判刑1年2月確定，換句話說，李穆生與謝震武是姻親關係，但求證謝震武卻未獲回應。

黃敬平說：「謝震武之前不是在節目上黑韓黑成這樣，那對於他自己的妻舅發生的這個事情，他怎麼講？」還指控謝震武：「好像也落入民進黨酬庸的一個大團體裡面，一個大桶鍋一樣，他反而變跟獨眼龍一樣，睜一隻眼、閉一隻眼就避而不談嗎？」

若受不當指責 謝震武：法律解決

謝震武30日晚間在《年代新聞台》政論節目「新聞面對面」，因妻子李月娥轉職之事備受矚目而出面強調，身為法律人、媒體人，從不曾藉著自己與家人的不當利益與職務，他也警告，過去或許有誤解，但從30日起若繼續受到不當指責，「法律人，法律解決」。

不少PTT鄉民得知黃敬平指控謝震武後，在「政黑板」 留言指出「所以發言是要管到妻舅了，韓粉真是呵呵」、「真恐怖，祖宗十八代要被挖，都沒人挖韓導的」、「藍營又在打自己人了」、「說真的韓粉真的是可笑」、「法律人，法律處理」、「第一次看到有挖評論員身家背景的」。

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