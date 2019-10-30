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獲特種外交獎章 卜睿哲：職涯中最精彩是見證台灣民主化

美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（見圖）今天獲外交部頒贈特種外交獎章。（記者叢昌瑾攝）

美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（見圖）今天獲外交部頒贈特種外交獎章。（記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 19:01:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今舉辦特種外交獎章頒贈典禮，頒贈給美國在台協會（AIT）前主席、美國布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲，表彰長年對台美關係的貢獻。卜睿哲說，這一刻令他感動，致詞時回顧說，見證台灣民主化是他職涯中最精彩的部分。面對中國帶來的挑戰，他也相信台灣強勁的民主將能應對。

外交部政次徐斯儉今下午主持特種外交獎章頒贈典禮，代表中華民國外交部贈勳給卜睿哲，AIT處長酈英傑、民進黨立委劉世芳、台積電創辦人張忠謀、前環保署長李應元、前外交部次長高英茂與多位外交人員出席致意。

外交部獎章頌詞中肯定卜睿哲長期致力台美合作交流，提升台美關係貢獻卓著，中華民國外交部特依外交部專業獎章頒給辦法規定，頒給特種外交獎章，以表彰其卓越貢獻。

卜睿哲致詞時說，美國與台灣都有許多人勤懇努力、投入心力維繫美台關係，他謙遜地認為，有更多人值得這個獎項，而也正是「人」使美台關係如此成功。

卜睿哲說，從1975年7月踏上台灣開始，台灣成為他生命中的一個重點，他參與見證了台灣民主化過程，在擔任AIT理事主席期間，台灣更經歷首次政黨輪替，「台灣民主化可說是我職業生涯中的最精彩的部分，台灣人民從此擁有發言權，也讓民意在政治談判中佔有一席之地」。

卜睿哲強調，任何決策必須在民意的支持下產生，這是至關重要的，過去我們也致力於讓台灣的聲音被國際社會聽見。卜睿哲說，如今台灣仍然面臨許多嚴峻挑戰，其中最關鍵的是如何在「中國周圍的險峻海域」裡航行，以及如何與中國建立關係。

卜睿哲說，台灣和中國互動往來，以戰略來說對雙方都有好處，而這個互動也必須經過台灣的民主制度完成。是以他直言，對台灣方面來說，這些應對的困難度遠高於中國國家主席習近平，因為習近平的工作是「想怎麼做就怎麼做」。卜睿哲說，他對台灣有信心，台灣的民主足夠強大且富有創造力，能夠應對這些挑戰。

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