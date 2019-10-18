中國嗆讓台灣「零邦交」美智庫：實質外交更有價值

2019-10-18 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國頻頻施壓、挖走我國邦交國，意圖使台灣陷於外交孤立的境地，中國官媒更放話，明年若是繼續讓民進黨執政，台灣將失去現有的邦交國，甚至「零邦交」。對此，3位在美國華盛頓智庫的亞太專家分析中國當局此舉的利與弊。

根據《美國之音中文網 》報導，卡內基國際和平研究院傑出學者包道格（Douglas H. Paal）、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman），以及前美國在台協會主席卜睿哲（Richard C. Bush III）皆認同，中國是有能力使台灣落得「零邦交」的境地。

而談到「零邦交」處境是否會影響台灣的主權主張，包道格認為，台灣並不會因為與小國斷交就失去自治權。羅曼表示，小國與台灣斷交，並不會使台灣的國家地位下降，台灣從各方面來看，其自治權是不爭的事實，例如2300萬人民直選總統。卜睿哲表示，外交夥伴與盟友有助於台灣強化自己是主權實體的主張，而零邦交雖不意味台灣失去主權的正當性，但會使提出此主張變得困難。

談及維持邦交國數量的重要性，卜睿哲指出，台灣的實質外交關係，尤其是與重要國家的關係，遠比維持邦交國數量來得重要。羅曼表示，台灣能從與美國、日本、新加坡、德國、澳洲的關係中獲得更多價值，即便這些國家與台灣都無正式邦交關係。包道格認為，試圖與小國家保持這種牽強關係，只為了在國際舞台上占有一席之地，是有失尊嚴的，並認為這也是民進黨與國民黨中許多人的共識，而台灣熟稔外交的專家與政治人物也明白，邦交國數量增減的意義更像是媒體的計分遊戲。

至於中國壓迫台灣的外交處境，是否能對總統蔡英文的選情造成影響？包道格指出，中國想讓民進黨贏得選舉變得艱難，然而似乎並不看好國民黨能贏得選舉，也已做好準備看見明年民進黨連任，甚至在連任後看到另一位民進黨籍的總統又贏得選舉。中國現在的做法是不斷施壓，不是利誘，也不是求和。卜睿哲表示，中國挖走台灣邦交國顯然會損傷民進黨在台灣人民心中的聲譽，可能會影響選票，但對國民黨來說並沒加分效果。卜睿哲推測，中國或許用意不在操弄台灣選民的投票意向，也許可能只是在展現權力。

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