2020台灣大選揭曉後 卜睿哲分析：北京有4種選項

2019-09-14 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統、立委大選，國內外均密切關注。華府智庫「全球台灣研究中心」日前舉辦研討會探討印太願景與美台關係，AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）出席並分析，明年台灣總統大選，看誰當選，而北京可能會有4種選項。

根據《中評社》報導，卜睿哲認為，美方在台灣選舉中保持中立非常重要，台灣人民應被允許選擇自己的領導人，並且知道華府相信這是台灣人民的選擇。

報導中提到，卜睿哲表示目前尚難以預測選舉結果，兩岸發展將取決於北京，北京現在選擇不發現途徑與蔡政府共存，而明年看誰當選，北京則可能會做出選擇，他分析，北京可能有4種選項。

卜睿哲說，北京第一個選項是「放棄一國兩制」，尋求多數台灣人可接受的其他追求統一方案，不過這可能性很低。第二選項則是「武統台灣」，但恐要付出很大風險和代價，可能性也不高。第三則是採取目前對蔡政府的「施壓脅迫干預政策」，若蔡繼續連任，將會看到更多類似情況。第四選項，若非民進黨執政，北京有可能回到馬政府時期的「政策勸解」。

報導引述卜睿哲說法，他猜想，若是「藍色」或「白色」候選人勝選，北京將堅持要他進行政治對話。問題在於新領導人是否願意和北京政治對話，能否維持其在台灣獲得的政治支持。

他也說，在台灣總統選舉候選人尚未明確前，很難預測結果及其影響。他更關心的是台灣政治體系的有效性，也就是當選者能否得到過半數選票，當選者的政黨是否控制立法機構多數，並有助打破台灣的政治僵局。

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