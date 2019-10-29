反擊韓國瑜「白胖」說 潘孟安：我絕對不白，也一定不瘦

屏東縣長潘孟安說，唯有「惦惦地做、憨憨地做、實實地做」，才能真正答謝人民的託付，做一個負責任的首長。（取自潘孟安臉書）

2019-10-29 21:08:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨天指稱總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌都是「白白胖胖」的，拿對手外表作文章之舉，也讓民進黨籍屏東縣長潘孟安「看不下去了」，今晚（29日）在臉書以「我絕對不白，也一定不瘦。」為題反諷韓國瑜。

潘孟安PO文表示，「韓市長用外型檢驗政治人物，不公道，也不厚道。我絕對不白，也一定不瘦。」

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他還說「蔡英文總統和各縣市首長，揹負著改變國家、改變城市的使命，全時投入工作，絕對不是韓市長一句白白胖胖就能胡亂汙衊。

作為政治人物，一言一行都會被放大檢視，20多年來不變的生活步調就是，沒日沒夜，一天當兩天用，早起晚歸、熬夜開會都是家常便飯，我們珍惜每一個機會，把握分秒時間，只希望能做更多事，走更多路。

想說的是，唯有「惦惦地做、憨憨地做、實實地做」，帶領團隊做出成績，才能真正答謝人民的託付，做一個負責任的首長！」。

潘孟安最後以「只有汗水，不要口水，2020，台灣要贏。」做結尾。

此文一出，立刻有上百位網友留友，有高雄市民說「屏東因為有了潘縣長更加幸福，希望未來有一天您可以來高雄當我們的市長」、「我高雄人，每每看到屏東活動辦得轟轟動動，再看看自己的高雄像失去父母的孤兒，心中就莫名難過」、也有網友表示「身為屏東人我感到很驕傲」、「我搬到屏東一年了...是這輩子最正確的選擇」。

潘孟安今晚臉書發文。（取自潘孟安臉書）

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