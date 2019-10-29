力挺韓國瑜「白胖說」非失言 國民黨：雞蛋挑骨頭！

高雄市長韓國瑜昨（28）日發表「白胖說」，包括總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等人都遭點名。對此，韓國瑜今日否認失言拒絕道歉，強調只是比喻。（記者張聰秋攝）

2019-10-29 19:34:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（28）日發表「白胖說」，包括總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌等人都遭點名。對此，韓國瑜今日否認失言拒絕道歉，強調只是比喻；國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德也認為韓國瑜並沒有失言，只是被「雞蛋挑骨頭」。

對於「白白胖胖」一說惹議，韓國瑜今日強調只是比喻，呼籲民眾這次要清醒一點，「把腦袋打開來」。綜合媒體報導，杜建德今下午與媒體茶敘，被問及是否該約束韓國瑜發言？杜表示，韓國瑜並沒有失言；他也認為，「直率」一直是韓國瑜的特色，只是被「雞蛋挑骨頭」。

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杜建德強調，韓國瑜講話非常直率，就是他的特色，所以國民黨黨部尊重韓國瑜的任何發言。杜建德也說，不應把韓的發言拿來過度解釋，建議雙方來一場君子之爭，不要淪為口水戰。

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