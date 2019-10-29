昔上節目力挺韓國瑜 前議員後悔：韓沒有誠信

昔日力挺韓國瑜的前議員陳振福，今天痛批韓國瑜沒誠信。（記者葛祐豪攝）

2019-10-29 18:27:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年支持韓國瑜選高雄市長，還開記者會、上電視政論節目力挺的前高雄縣議員陳振福，今天痛批韓國瑜沒有誠信，當初支持他的一票人都走了。

陳振福是前高雄縣議員，也是1986年就加入民進黨的創黨黨員，但於1989年就退黨。

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去年高雄市長選舉前，陳振福與另名民進黨資深黨員羅兆洪，在國民黨高雄黨市部召開記者會，表態力挺韓國瑜，認為韓國瑜能做得好，更呼籲綠色選民站出來挺韓國瑜。

經過1年後，陳振福今天下午隨同一群郭粉，拜訪前高雄縣長楊秋興，希望勸進郭台銘出來選總統。

陳振福受訪時說，他去年不只出席挺韓國瑜的記者會，並上中天政論節目兩次，公開力挺韓國瑜。但自從韓國瑜今年4、5月的五點聲明、李佳芬的背後開槍說，他就認為韓國瑜沒有誠信。

陳振福批說，郭台銘要選的時候，媒體問韓國瑜要不要選？韓國瑜還說「2020不考慮」，他批說「你不考慮，別人不能選嗎？怎麼那麼鴨霸」，那時候原本挺他的一票人都走了。

陳振福又砲轟韓國瑜說：「沒看到韓國瑜什麼政策，講的那些話聽得下去嗎？」還倒向派系。媒體問他說「有後悔支持韓國瑜嗎？」他說，後悔能怎麼辦？

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