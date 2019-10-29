為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陳建仁：中國利誘我友邦、介入大選 試圖侵蝕台灣民主

副總統陳建仁表示，中國不斷藉所謂「一國兩制台灣方案」，加大對台灣施壓。（資料照）

副總統陳建仁表示，中國不斷藉所謂「一國兩制台灣方案」，加大對台灣施壓。（資料照）

2019-10-29 15:37:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今接見「紐英崙中華公所回國訪問團」時表示，今年是天安門大屠殺與柏林圍牆倒塌30週年，中國當局正用它監視人民的科技築起一道新的圍牆，同時不斷藉所謂「一國兩制台灣方案」，加大對台灣施壓，利誘我邦交國與我斷交，並透過介入台灣2020大選的方式，試圖侵蝕台灣的民主體制。

陳建仁說，近幾個月來，相信大家都看到，台灣人民支持香港人民爭民主、爭自由，顯示多數台灣人民和香港人民共同分享反極權、愛民主的普世價值，而香港「一國兩制」失敗的經驗更讓世人明白看見獨裁與民主無法共存的事實。

在台灣與美國互動上，陳建仁首先提及僑社的貢獻，他指紐英崙中華公所自1923年成立後，組織逐步擴大，現有36個團體的會員，是美國波士頓當地最具指標意義的僑社組織。紐英崙中華公所每年主辦雙十國慶活動，場面都非常熱烈，這些活動結合當地青年朋友與台灣留學生，讓美國主流政要見識到僑社的團結及蓬勃發展，對於提升僑胞地位，增進台灣在國際社會的能見度，都有很大的助益。

陳建仁指出，總統上任3年多來，帶領台灣推動許多重要政策及改革，在政府與人民的共同努力下，台灣不僅在經濟發展方面有亮眼的成就，在自由、民主、人權、法治的表現，也受到國際社會的重視。

陳建仁表示，台灣非常感謝也珍惜美國的堅實友誼。今年是《台灣關係法》立法40週年，《台灣關係法》是談美關係最重要基礎，這40年來，對穩定台海局勢、促進我國家安全、經濟及社會發展等，皆具有深遠意涵。

副總統認為，目前台美關係是最好的狀態。去年以來美國國會通過多項法案協助台灣鞏固邦交，對穩定台海局勢、促進我國家安全、經濟及社會發展等均具深遠意涵。展望未來，台灣將積極在印太區域中扮演建設性的角色，持續深化台美雙方在政治、安全、經濟及社會等各面向的緊密交流與友好情誼，也期盼僑領們持續給予最大的支持與協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
陳建仁：持續推動認識接納LGBTI族群的教育

陳建仁：持續推動認識接納LGBTI族群的教育
陳建仁：期盼建立國際癌症登記及防治夥伴關係

陳建仁：期盼建立國際癌症登記及防治夥伴關係
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
陳建仁出訪教廷 朝聖「聖伯多祿小堂」並祈禱

陳建仁出訪教廷 朝聖「聖伯多祿小堂」並祈禱
陳建仁 面邀教宗訪台

陳建仁 面邀教宗訪台
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播