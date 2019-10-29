陳建仁：中國利誘我友邦、介入大選 試圖侵蝕台灣民主

副總統陳建仁表示，中國不斷藉所謂「一國兩制台灣方案」，加大對台灣施壓。（資料照）

2019-10-29 15:37:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今接見「紐英崙中華公所回國訪問團」時表示，今年是天安門大屠殺與柏林圍牆倒塌30週年，中國當局正用它監視人民的科技築起一道新的圍牆，同時不斷藉所謂「一國兩制台灣方案」，加大對台灣施壓，利誘我邦交國與我斷交，並透過介入台灣2020大選的方式，試圖侵蝕台灣的民主體制。

陳建仁說，近幾個月來，相信大家都看到，台灣人民支持香港人民爭民主、爭自由，顯示多數台灣人民和香港人民共同分享反極權、愛民主的普世價值，而香港「一國兩制」失敗的經驗更讓世人明白看見獨裁與民主無法共存的事實。

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在台灣與美國互動上，陳建仁首先提及僑社的貢獻，他指紐英崙中華公所自1923年成立後，組織逐步擴大，現有36個團體的會員，是美國波士頓當地最具指標意義的僑社組織。紐英崙中華公所每年主辦雙十國慶活動，場面都非常熱烈，這些活動結合當地青年朋友與台灣留學生，讓美國主流政要見識到僑社的團結及蓬勃發展，對於提升僑胞地位，增進台灣在國際社會的能見度，都有很大的助益。

陳建仁指出，總統上任3年多來，帶領台灣推動許多重要政策及改革，在政府與人民的共同努力下，台灣不僅在經濟發展方面有亮眼的成就，在自由、民主、人權、法治的表現，也受到國際社會的重視。

陳建仁表示，台灣非常感謝也珍惜美國的堅實友誼。今年是《台灣關係法》立法40週年，《台灣關係法》是談美關係最重要基礎，這40年來，對穩定台海局勢、促進我國家安全、經濟及社會發展等，皆具有深遠意涵。

副總統認為，目前台美關係是最好的狀態。去年以來美國國會通過多項法案協助台灣鞏固邦交，對穩定台海局勢、促進我國家安全、經濟及社會發展等均具深遠意涵。展望未來，台灣將積極在印太區域中扮演建設性的角色，持續深化台美雙方在政治、安全、經濟及社會等各面向的緊密交流與友好情誼，也期盼僑領們持續給予最大的支持與協助。

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