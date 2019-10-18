陳建仁：期盼建立國際癌症登記及防治夥伴關係

2019-10-18 17:52

〔記者李欣芳／台北報導〕副總統陳建仁今天下午接見「2019台灣癌症登記國際研討會」與會外賓時表示，過去3年來，政府積極推動防癌工作，包括預防宣導以建立健康生活形態、推動癌症篩檢及提升癌友照護等，已獲致相當成果，期盼透過研討會平台，和全球癌症、公衛、醫療等領域專家學者充分交流互動，建立國際癌症登記及防治夥伴關係，將台灣經驗分享給各國與會人員，為減少癌症負擔開創新的里程碑。

陳建仁是在總統府接見英國倫敦衛生學及熱帶醫學院教授米歇爾．科爾曼（Michel P. Coleman）等人，他首先以英文致詞表示，非常高興在總統府與「2019台灣癌症登記國際研討會」的代表團、癌症登記貢獻獎的得主，以及從世界各地不遠千里而來，分享癌症研究最新進展的專家見面，對於大家為癌症醫學進步及癌症登記所做的努力及付出，他要表達最誠摯的敬意與感謝。

陳建仁指出，台灣癌症登記制度創始於40年前，是亞洲最早建立且具備優良品質的國家之一，在40年後的今天，舉辦「2019台灣癌症登記國際研討會」，以「癌症登記新挑戰與改變」為主題，意義十分深遠。

陳建仁期盼透過這個平台的專題演講，可以和全球癌症、公衛、醫療等領域的專家學者充分交流互動，建立國際癌症登記及防治夥伴關係，以及將台灣經驗分享給各國與會人員，為減少癌症負擔開創新的里程碑。

陳建仁指出，癌症為國人死亡原因之首，每年約有10萬5000人罹癌，4萬多人因癌症而失去生命，顯見癌症確實是國人健康的重大威脅。他說，在癌症醫療進展的過程中，癌症登記扮演著極為重要的角色。健全的癌症登記，長期、連續、系統地收集癌症資訊，是提供癌症監測、病因探討、防治策略制訂及評價成果效益的重要依據。

陳建仁表示，對於40年來無私奉獻深具影響力的「癌症登記貢獻獎」得主，包括首創醫院癌症登記的陳光耀董事長、活用數據提升醫療品質的賴美淑教授、擘劃國家癌症登記藍圖的孔憲蘭女士等多位得獎者，以及在癌症登記領域貢獻的各界人士，他要表達感謝之意，謝謝他們讓台灣可以有這麼重要的癌症相關資料。

他也感謝參加研討會的各國專家，來台分享在癌症登記領域的經驗，提升台灣在此領域的成就，也讓台灣可以跟世界一起推動癌症登記，使整個數據可以更精確，並協助全世界做癌症的防治。

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