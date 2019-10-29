官員稱追蹤器在「有跟沒有」之間 台灣基進：是要得罪誰的選擇

高市新任行政暨國際處長丁樂群被問市長韓國瑜座車到底有無被裝追蹤器，回應：在「有」跟「沒有」之間，對此，台灣基進發文表示，「這不是有跟沒有之間的問題，而是要得罪誰的選擇」。（記者王榮祥攝）

2019-10-29 15:28:43

〔即時新聞／綜合報導〕高市議員邱俊憲今（29）日在議會質詢時詢問新任行政暨國際處長丁樂群，市長韓國瑜座車到底有無被裝追蹤器，丁樂群回應在「有」跟「沒有」之間，對此，台灣基進發文表示，「這不是有跟沒有之間的問題，而是要得罪誰的選擇」。

韓國瑜8月時曾自爆稱自己的車子可能被裝上追蹤器，後來同黨高市議員陳麗娜加碼爆料，稱在車廠保養時發現追蹤器，但高市新聞局長王淺秋又打臉說「市長沒說有監視器」。今早丁樂群被議員問韓國瑜座車到底有沒有被裝追蹤器，丁樂群跟同仁簡單交換意見後竟回應：在「有」跟「沒有」之間。

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台灣基進認為，其實，這是一個天人交戰的殘酷考驗，台灣基進說，要是丁樂群回答「有」，可能就得真的去變出一個追蹤器；要是丁樂群回答「沒有」，等同打臉陳麗娜議員，未來的日子可能就不會太好過，因此故得出「介於有跟沒有之間 」為最佳解。

台灣基進指稱，這已經是韓國瑜上任9個多月來，高市府國際發展專責機關的第3位處長，台灣基進說，而這位剛上任的處長，「官位保或不保，才是他難以抉擇，必須要把實質問題變成哲學問題的原因」。

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