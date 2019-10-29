限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
官員稱追蹤器在「有跟沒有」之間 台灣基進：是要得罪誰的選擇
2019-10-29 15:28:43
〔即時新聞／綜合報導〕高市議員邱俊憲今（29）日在議會質詢時詢問新任行政暨國際處長丁樂群，市長韓國瑜座車到底有無被裝追蹤器，丁樂群回應在「有」跟「沒有」之間，對此，台灣基進發文表示，「這不是有跟沒有之間的問題，而是要得罪誰的選擇」。
韓國瑜8月時曾自爆稱自己的車子可能被裝上追蹤器，後來同黨高市議員陳麗娜加碼爆料，稱在車廠保養時發現追蹤器，但高市新聞局長王淺秋又打臉說「市長沒說有監視器」。今早丁樂群被議員問韓國瑜座車到底有沒有被裝追蹤器，丁樂群跟同仁簡單交換意見後竟回應：在「有」跟「沒有」之間。
請繼續往下閱讀...
台灣基進認為，其實，這是一個天人交戰的殘酷考驗，台灣基進說，要是丁樂群回答「有」，可能就得真的去變出一個追蹤器；要是丁樂群回答「沒有」，等同打臉陳麗娜議員，未來的日子可能就不會太好過，因此故得出「介於有跟沒有之間 」為最佳解。
台灣基進指稱，這已經是韓國瑜上任9個多月來，高市府國際發展專責機關的第3位處長，台灣基進說，而這位剛上任的處長，「官位保或不保，才是他難以抉擇，必須要把實質問題變成哲學問題的原因」。