為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

官員稱追蹤器在「有跟沒有」之間 台灣基進：是要得罪誰的選擇

高市新任行政暨國際處長丁樂群被問市長韓國瑜座車到底有無被裝追蹤器，回應：在「有」跟「沒有」之間，對此，台灣基進發文表示，「這不是有跟沒有之間的問題，而是要得罪誰的選擇」。（記者王榮祥攝）

高市新任行政暨國際處長丁樂群被問市長韓國瑜座車到底有無被裝追蹤器，回應：在「有」跟「沒有」之間，對此，台灣基進發文表示，「這不是有跟沒有之間的問題，而是要得罪誰的選擇」。（記者王榮祥攝）

2019-10-29 15:28:43

〔即時新聞／綜合報導〕高市議員邱俊憲今（29）日在議會質詢時詢問新任行政暨國際處長丁樂群，市長韓國瑜座車到底有無被裝追蹤器，丁樂群回應在「有」跟「沒有」之間，對此，台灣基進發文表示，「這不是有跟沒有之間的問題，而是要得罪誰的選擇」。

韓國瑜8月時曾自爆稱自己的車子可能被裝上追蹤器，後來同黨高市議員陳麗娜加碼爆料，稱在車廠保養時發現追蹤器，但高市新聞局長王淺秋又打臉說「市長沒說有監視器」。今早丁樂群被議員問韓國瑜座車到底有沒有被裝追蹤器，丁樂群跟同仁簡單交換意見後竟回應：在「有」跟「沒有」之間。

台灣基進認為，其實，這是一個天人交戰的殘酷考驗，台灣基進說，要是丁樂群回答「有」，可能就得真的去變出一個追蹤器；要是丁樂群回答「沒有」，等同打臉陳麗娜議員，未來的日子可能就不會太好過，因此故得出「介於有跟沒有之間 」為最佳解。

台灣基進指稱，這已經是韓國瑜上任9個多月來，高市府國際發展專責機關的第3位處長，台灣基進說，而這位剛上任的處長，「官位保或不保，才是他難以抉擇，必須要把實質問題變成哲學問題的原因」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
謝龍介稱親眼看過「追蹤器」 徐世榮：看他如何圓謊！

謝龍介稱親眼看過「追蹤器」 徐世榮：看他如何圓謊！
韓自爆座車被裝追蹤器 他統整韓國瑜「疑神疑鬼實錄」

韓自爆座車被裝追蹤器 他統整韓國瑜「疑神疑鬼實錄」
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
韓國瑜自爆車子可能被裝追蹤器 橋檢：請市長提告

韓國瑜自爆車子可能被裝追蹤器 橋檢：請市長提告
再抗議被國家機器監控？ 韓國瑜自爆：我的車子可能被裝追蹤器

再抗議被國家機器監控？ 韓國瑜自爆：我的車子可能被裝追蹤器
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播