韓自爆座車被裝追蹤器 他統整韓國瑜「疑神疑鬼實錄」

2019-08-20 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今突自爆座車可能被裝追蹤器，但高市警方未接獲報案、市府或隨扈也都沒人回報相關資訊，總統府也駁斥要韓沒證據別亂指控。對此，有粉專統整過往韓國瑜「疑神疑鬼實錄」，諷刺韓「酒喝太多不好啦，真的。」

針對韓國瑜近日不斷指控國家機器監控他，今天還自爆座車可能被裝追蹤器，臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」就統整過往韓國瑜「疑神疑鬼」的新聞：「韓國瑜懷疑下榻飯店火警『那麼巧』 網酸：有被害妄想症？」、「前市府員工偷闖辦公室 韓：懷疑被裝監聽器」、「被害妄想？黃光芹爆：韓國瑜開會『沒收手機』」、「PO自來水管破裂照遭韓國瑜嗆抹黑高市府 議員：被害妄想？」、「罷免有陰謀論？尹立批韓國瑜有被害妄想症」。

近期則有「打麻將被抓包 韓國瑜竟反批『國家機器監視我』」、「麥克風無聲！韓國瑜牽拖民進黨動手腳 簡煥宗：神明不想讓你開口吧」、「韓國瑜稱將被抹黑吸毒 徐世榮怒批：惡毒的選戰策略」等等。「台灣賦格 Taiwan Fugue」對此狠酸韓國瑜，「酒喝太多不好啦，真的」。

韓國瑜今向媒體自爆，這一段時間感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子，都可能被裝追蹤器，其實他很清楚，這到了保養場就知道；對此，總統府強調政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。

而高市警察局事前未接獲報案，聞訊後組成專案調查，今午聯絡市長室欲訪韓市長，被告知「等候指示」，據了解，市長室正式告知警方「市長不提告」。

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