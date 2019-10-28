陳明文山區10鄉鎮完成幹部授證 整合團隊拚勝選

民進黨立委陳明文拚連任，今在中埔鄉農會舉行幹部授證儀式，完成山區10鄉鎮幹部授證。（陳明文服務處提供）

2019-10-28 23:00:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委陳明文投入明年立委選舉拚連任，今天在中埔鄉農會舉行和總統蔡英文聯合幹部授證儀式，也完成山區10鄉鎮的幹部授證，正式宣布「英明選擇拚勝選團隊」成軍，接下來將成立各鄉鎮座談會及後援會。

陳明文競選總部幹部名單出爐，議長張明達擔任主任委員，縣長翁章梁任榮譽主任委員，副主任委員包括新港奉天宮董事長何達煌、牧師黃志鴻、嘉義縣農會理事長邱耀瑞等7人；總督導為行政院顧問蔡炳坤，總幹事由嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、婦女後援會榮譽會長黃瓊賢擔任。

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陳明文表示，中國的勢力已介入並滲透台灣社會各階層，透過親中媒體、網路網軍入侵，甚至傳播假消息、假新聞造成社會混亂，中國的力量真的很大，所以2020台灣要贏，大家一定要團結；他是最關心農民的，如老農津貼，他正提案提升至8000元，立法院若通過，行政院會依此版本推動，另外規劃農民退休制度，也正在農委會討論中，希望提高年輕人投入農業意願。

翁章梁說，嘉義縣山區立委選舉這場仗，已變成各種力量在決鬥，有信心打贏這場戰，要讓蔡英文、陳明文連任成功，嘉義縣未來的建設才有希望。

蔡英文、陳明文聯合競選各鄉鎮後援會長名單，包括番路鄉長林清根、竹崎鄉長曾亮哲、梅山鄉長林俊謀、新港鄉長林茂盛、大林鎮為縣農會總幹事黃貞瑜、民雄鄉長何嘉恒、中埔鄉長李碧菁、阿里山鄉代會主席林清良及大埔鄉長吳明勳、溪口鄉長孫維聰。

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