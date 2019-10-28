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韓競辦：韓國瑜是庶民代表 比小英了解老百姓心聲

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡認為，民調列為參考，有努力空間，但民調也顯示，韓身為「庶民代表」比蔡總統了解老百姓心聲。（資料照）

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡認為，民調列為參考，有努力空間，但民調也顯示，韓身為「庶民代表」比蔡總統了解老百姓心聲。（資料照）

2019-10-28 12:12:07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜力拚在10月底民調與總統蔡英文打平，11月中黃金交叉，但近期民調韓國瑜依然落後蔡總統超過10%，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡認為，民調列為參考，有努力空間，但民調也顯示，韓身為「庶民代表」比蔡總統了解老百姓心聲。

對於最近媒體總統大選民調，何庭歡今在國民黨中央黨部受訪時表示，民調會列為參考，韓國瑜還是有努力空間，但民調數據也可以看到韓國瑜比較了解老百姓心聲，高出蔡總統非常多，代表韓國瑜身為「庶民代表」，能真正苦民所苦，莫忘世上苦人多，被大家所認可的。

何庭歡說，在民調中也可以看到沒有表態的中間選民比率非常高，代表這些選民認為過去3年多以來，蔡政府沒有讓民眾的生活過更好，選民就會持觀望、保留的態度，希望兩黨參選人可以推出更順意民意的政策來，韓國瑜會藉由環台傾聽之旅去了解到底什麼是順應民意，什麼是地方基層真正想要的聲音，推出真正可以吸引到選民的政策牛肉。

對於韓國瑜到澎湖時提出澎湖小三通政策，何庭歡解釋，韓國瑜的意思是真正提出有固定航班，讓陸客可以來到澎湖的實質小三通，而不是可能要透過專案申請或要借道金門，希望相關單位不要顧左右而言他，能夠真正正視問題。

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