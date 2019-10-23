陳同佳案》媒體亂報好無奈 政院官員點出本案4大關鍵

2019-10-23 23:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳投案一事掀起軒然大波，媒體各種揣測、質疑也紛至沓來，一名行政院官員今無奈表示，部分媒體稱政府態度轉彎、拒絕陳嫌入境等，其實都是子虛烏有，事實上行政部門是因為考量國家主權、後續司法追訴等4大關鍵問題，才會堅持循司法互助的方式處理本案。

該名官員指出，本案第一個問題自然是國家主權，港府意圖不經司法協助機制，藉陳同佳一案矮化我國主權，我方當然必須捍衛主權，要在確保主權的前提下處理本案，以免遭對方以刑事案件之名，行政治操作之實。

第二個關鍵是後續的司法追訴問題，該名官員指出，港方持有陳同佳案的筆錄卷證等相關證據，如果只是陳嫌自己來台，沒有循正規司法互助管道讓港府提供這些證據，後續未必能真正實現司法正義，即使採其他管道取得這些證據，其效力也可能會有爭議。

該名官員表示，第三個關鍵是陳同佳的身分問題，我方之所以堅持要派警方赴港押人，就是希望確認其身分無誤，否則一個人突然跑來台灣投案，誰也沒辦法保證沒有問題。

最後一個關鍵則是飛安疑慮，該名官員指出，如果任由陳同佳自行搭機來台，誰都無法保證不會對飛安造成影響，且同機乘客恐怕也無法接受機上大辣辣坐著一名殺人案兇嫌，為避免這些疑慮，由我方派員將其押解回台是最安全、最合理的做法。

另名參與本案處理的官員無奈表示，有媒體稱我方拒絕陳同佳入境，其實根本沒有這回事，我方僅是予以註記，以便能夠完全掌握其行蹤，如果港府真的沒有政治考量，那就更應該跟我方合作，讓我方直接赴港押人，並且一併提供相關司法卷證，助我方伸張司法正義。

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