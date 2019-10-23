三年前港台曾移交人犯 港律政司司長今稱：好難評論上次案件

2019-10-23 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕我陸委會早前發函港府，要求同意台灣派檢警到香港押解陳同佳。港府則於凌晨回應指出，我方跨境執法，不尊重香港司法管轄權。不過，2016年「荃灣石棺藏屍案」便曾有過台灣警方將潛逃台灣的香港殺人嫌犯逮捕歸案，交由來台的香港警方帶回的前例。今天，香港律政司司長鄭若驊被問及此事實卻表示，好難對上次案件如何運作做出回應。

綜合香港媒體報導，2016年3月香港荃灣發生「荃灣石棺藏屍案」，4名香港籍嫌犯潛逃台灣長達1個月。其中，有名女嫌犯擔心同夥對其不利，在簽證到期前1天主動向警方求助，警方隔天派員將女嫌犯送至桃園機場，由在登機門處的香港員警帶回香港。

另一方面，我方刑事局派員到新北市板橋區的租屋處，將3名嫌犯帶走，3人也坦承涉案，並表示願意返回香港接受調查。經我移民署註銷3人簽證，我執法單位以逾期滯台為由逮捕3人。

在移交的過程中，由於香港警方不能跨境執法，警方及移民署專勤隊將嫌犯押到桃園機場，隨後解開手銬，與香港警方在登機空橋進行交接。當班機降落香港機場後，香港警方隨即將人逮捕。

根據《香港電台網站》報導，香港律政司司長鄭若驊今天被問及，3年前香港方面有派員前往桃園機場接收由台方移交的涉案人士，和此次陳同佳案的做法有何不同時，鄭若驊則表示，好難對上次案件如何運作做出回應，她又表示，每個程序上都希望可以安排合作，但要有一定的法律基礎。

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