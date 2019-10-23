三年前港台曾移交人犯 港律政司司長今稱：好難評論上次案件
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香港律政司司長鄭若驊被問及上次台灣移交嫌犯給香港的問題時表示，好難對上次案件如何運作作回應。圖為2016年移交香港嫌犯的畫面。（資料照）

香港律政司司長鄭若驊被問及上次台灣移交嫌犯給香港的問題時表示，好難對上次案件如何運作作回應。圖為2016年移交香港嫌犯的畫面。（資料照）

2019-10-23 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕我陸委會早前發函港府，要求同意台灣派檢警到香港押解陳同佳。港府則於凌晨回應指出，我方跨境執法，不尊重香港司法管轄權。不過，2016年「荃灣石棺藏屍案」便曾有過台灣警方將潛逃台灣的香港殺人嫌犯逮捕歸案，交由來台的香港警方帶回的前例。今天，香港律政司司長鄭若驊被問及此事實卻表示，好難對上次案件如何運作做出回應。

綜合香港媒體報導，2016年3月香港荃灣發生「荃灣石棺藏屍案」，4名香港籍嫌犯潛逃台灣長達1個月。其中，有名女嫌犯擔心同夥對其不利，在簽證到期前1天主動向警方求助，警方隔天派員將女嫌犯送至桃園機場，由在登機門處的香港員警帶回香港。

另一方面，我方刑事局派員到新北市板橋區的租屋處，將3名嫌犯帶走，3人也坦承涉案，並表示願意返回香港接受調查。經我移民署註銷3人簽證，我執法單位以逾期滯台為由逮捕3人。

在移交的過程中，由於香港警方不能跨境執法，警方及移民署專勤隊將嫌犯押到桃園機場，隨後解開手銬，與香港警方在登機空橋進行交接。當班機降落香港機場後，香港警方隨即將人逮捕。

根據《香港電台網站》報導，香港律政司司長鄭若驊今天被問及，3年前香港方面有派員前往桃園機場接收由台方移交的涉案人士，和此次陳同佳案的做法有何不同時，鄭若驊則表示，好難對上次案件如何運作做出回應，她又表示，每個程序上都希望可以安排合作，但要有一定的法律基礎。

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