陳同佳未來台 陸委會：已請港府轉知投案窗口

2019-10-23 21:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕港女命案嫌犯陳同佳今天並未來台投案，陸委會晚間發出書面說明表示，今日是陳嫌首度親自公開表達欲前來台接受司法審判，但由於港府仍無法掌握陳嫌何時要前來台灣，為有利於後續處理、降低不確定性，專案小組已經建立刑事警察局的單一窗口，正式通知港府，並請港府轉知陳嫌，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，可直接與窗口聯絡，安排相關事宜。

陸委會指出，台港雙方有關機關針對本案，目前透過既有的管道保持溝通，交換訊息；惟目前仍無法確定陳嫌何時來台投案以及最後是否投案。對此一不確定性的情形，我們認為如果港府能正面且迅速地回應我方派員赴港押解嫌犯的要求，雙方充分合作，這樣的情形應不致發生。

陸委會表示，有關本案的處理，政府秉持三點原則：第一、確保政府全程掌控，沒有自由行模式；第二、確保陳嫌可以登機來台，沒有拒收問題；第三、確保過程的安全性。

陸委會說，媒體報導陳嫌來台管制大轉彎，註銷簽證註記，可自由行來台灣等一事，絕非事實。由於今日上午7點香港飛台北的航班有陳嫌的訂位，政府為此已於事先做好完整部署，相關的作法僅是為了確保我方境管單位能即時接獲通報，並讓陳嫌能夠登機的暫時措施。

陸委會強調，我們是民主法治的國家，本案在台灣沒有政治操作的問題，也沒有司法不公的疑慮。相關人士若真心要協助陳嫌來台面對司法，實不宜再發表毫無必要的政治語言語，這對本案的處理毫無助益。

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