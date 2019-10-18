徐耀昌批同婚「絕子絕孫」 曾玟學怒轟歧視：請鄭重道歉

2019-10-18 22:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕由韓粉主辦的「庶民起義」苗栗場造勢晚會，苗栗縣長徐耀昌也站台助講，除了批評民進黨執政4年荒腔走板，甚至抨擊同性婚姻是「絕子絕孫」的事；對此，時代力量苗栗縣議員曾玟學立即在臉書回批徐耀昌竟公開歧視、霸凌同志族群，要求徐耀昌道歉。

徐耀昌致詞時，首先感謝韓粉們自動自發替國民黨籍提名的總統候選人韓國瑜舉辦造勢活動，也請大家支持國民黨提名的苗栗縣山線立委參選人徐志榮、海線陳超明。

徐耀昌話鋒一轉指出，過去4年來，可說以水深火熱來形容現在的台灣，年改改得亂七八糟、所有退休人員幹在心裡面，苗栗縣政府曾幫退休的公教人員找律師，協助翻轉，但中央都是置之不理。

徐耀昌又說，以他個人而言，非常非常反對同性婚姻，本來人就是男跟女的結合，而不是男男或女女，這個是會絕子絕孫的事情，這種事情也竟然做得出來。徐耀昌另也批評毒品問題氾濫，政府卻要將毒品去罪化，凸顯民進黨要執政，什麼事都能做，這是不道德的。

曾玟學得知，將徐耀昌公開發言的影音擷取，貼在個人臉書，批評徐耀昌「這樣反人權的歧視言論，實在令人相當憤怒且遺憾。」也請大家幫忙轉發分享，讓徐耀昌縣長知道這是非常離譜的失言。

曾玟學指出，婚姻是憲法保障的權利，同志有無結婚根本不會對生育率造成負面影響，造成生育率下降的是政府協助不足等原因，讓年輕人不敢生、養不起。

曾玟學認為，徐耀昌身為行政首長，這種公開歧視、霸凌同志族群，甚至把錯推給同志朋友的話都說的出來，這樣赤裸裸的惡意，真的讓人非常生氣，並疾呼「徐耀昌縣長請為自己的言論鄭重道歉。」

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