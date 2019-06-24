中國常講兩岸一家親 挺同牧師：我們同志能結婚，你們能嗎？

2019-06-24 00:31

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣在五月通過同性婚姻，成為亞洲第一個婚姻平權國家，不過同性戀在中國仍難以被接受。台北市專門給同性戀者、雙性戀者等性少數族群基督徒聚會的「同光教會」的牧師就表示，中國常說兩岸一家親，但台灣的同志已經可以結婚，「你們能嗎？」

同光教會是台灣第一個由同志組成的基督教新教教會，在1996年成立，雖然至今已有20餘年的歷史，不過同光教會基於保護同性戀族群，在2015年前都沒有公開聚會地點。牧師黃國堯表示，現在前往教會聚會的族群仍然多是同性戀，不過隨著同志議題在台灣越來越受重視，不時也有異性戀者前往同光教會給予關心，也曾有異性戀對於同性戀族群遭打壓感到不捨。

黃國堯說，教會團體在反對同志議題，常會提出《聖經》利未記十八章、羅馬書第一章的經文作為證據，前者提及「不可與男人苟合，像與女人一樣；這本是可憎惡的。」，後者則說「男和男行可羞恥的事，就在自己身上受這妄為當得的報應。」不過他無奈表示，僅用兩段經文去發展出對同性戀的整個態度有些武斷，且《聖經》中講的是男生與男生的性行為，也不確定是不是直接在講同性相愛。此外，大家也要考量當時整個宗教、文化、政治的背景，舊約距離現在已經過了數千年。且除了上述經文，《聖經》也提到很多更重要的原則，像是愛人如己。

黃國堯認為，很多人在反同前，並未認真了解、思考過，只是為了反對而反對，「你反一個理念，你卻完全不了解它」。他呼籲基督徒，如果身邊有同性戀的親友，應該多與他們接觸，在真正深入了解同性戀後才做出評斷。大家在與同志接觸後就可能發現，他們與異性戀者其實差不多，都是吃一樣的東西、看一樣的電影，差別其實不大，除了他們的伴侶是男生。他呼籲大家，對於生活中的任何事情都應該考量到公益與愛，用中庸之道來處事，「單單只有合情不行，只有合理也不行。」

黃國堯也談起台灣附近國家的狀況，他認為目前中國、香港社會的同性戀情況並不如台灣樂觀，中國常說兩岸一家親，「我們同志能結婚，你們能嗎？」。他認為台灣通過同性婚姻，勢必會衝擊到中國、香港未來的態度，或許有一天，中、港在看到台灣的同婚政策後也可以效法。

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