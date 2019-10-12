貼蔡總統照片污名化同婚 法官認證造謠判罰3千元

2019-10-12 12:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕高職畢業、擔任工人的台中市李姓男子，今年8月5日晚間於住處，上網用自己的帳戶，至臉書社群「神力女超人挺藍粉絲團」，張貼總統蔡英文的照片，還標註「淫亂台灣同性同婚愛滋樂園不知羞恥」等文字，被基隆警方網路巡邏時查獲，依違反社會秩序維護法函送台中地院裁罰，台中地院認為散佈未經查證的不實謠言（造謠污名同性同婚），足以影響公共安寧，處3000元的罰鍰，李男可以抗告。

「神力女超人挺藍粉絲團」是支持國民黨南投縣立委許淑華，以及同黨籍參選總統的高雄市長韓國瑜的臉書社團，李男於上述時間，在該社團張貼總統蔡英文照片，並備註「淫亂台灣同性同婚愛滋樂園不知羞恥」（事後已經刪除），不但影射總統蔡英文支持淫亂或不知羞恥，且污名化同性戀與同婚，被基隆市警察局第二分局員警執行網路巡邏時發現，李男並於警方偵訊時，承認張貼上述圖文。

台中地院認為，散佈謠言，足以影響公共安寧，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，李男的行為，是散佈未經查證的不實謠言，且「足以影響社會公眾之安寧」，審酌李男是高職畢業、業工、家庭經濟為小康等生活狀況，裁定處罰3000元，李男可以提起抗告。

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