嘲諷蔡政府 國民黨開賣「地表最強酬庸王」撲克牌

2019-10-16 17:19

〔記者施曉光／台北報導〕為了挽救轉弱的大選選情，被國民黨中央視為選戰利器的「地表最強酬庸王」撲克牌文宣今天正式推出，接受民眾認購，每副要價100元，國民黨副發言人洪于茜說，如果民眾願意以更高的金額購買也十分歡迎，首批印製1萬份，如果反應熱烈，會再加印發行。

國民黨發言人歐陽龍說，蔡政府人事酬庸情形嚴重，許多綠營人士因為親戚或派系關係，被安排到奇怪的位子，坐領乾薪，而且人數眾多，一副撲克牌52張再加上2張鬼牌（Joker），總共54張，都不足夠印完，既然當初蔡英文總統上台說要謙卑，唯有明年政黨輪替，下架蔡政府，才能讓民進黨更謙卑。

國民黨的「地表最強酬庸王」撲克牌封面印有「有民進黨的關係，真好！」內容極盡諷刺綠營酬庸文化，4種花色共52張的撲克牌，每張牌都有一位酬庸代表性人物，並區分為「敗選者聯盟」、「菊權升天」、「東廠連線」、「DPP金庫」、「肥龍再添」、「華航（易飛衝天）」、「輕雲直上」、「DPP酬庸軍」等八大類人物。

至於每一副牌都有的兩張鬼牌（Joker），國民黨選定分別由前總統陳水扁，以及搭乘高鐵遺落300萬現金的民進黨立委陳明文為代表人物。

其中，做為4種花色的最大牌A的代表性人物全部都是被歸類在「敗選者聯盟」，也就是去年分別參選新北市長、高雄市長、台中市長、雲林縣長並落選的行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍以及中選會主委李進勇。

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