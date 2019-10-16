韓國瑜辭市長可拉民調？ 藍營懷疑對手支持者製造假意象

2019-10-16 14:50

〔記者施曉光／台北報導〕針對有民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜請辭高雄市長參選，支持度可以上升4.3%，在藍營眼中持懷疑態度，國民黨中常委曾文培表示，很可能是對手陣營支持者希望韓國瑜趕快辭職，才會製造這種假的意象，擔任韓國瑜競選副總幹事的國民黨政策會執行長曾銘宗則說，韓國瑜此時若辭市長，很不合適，他也不會建議。

曾銘宗表示，韓國瑜目前民調雖然與對手蔡英文有一定差距，但未表態率達3成以上，他奉告蔡英文不要以為自己穩當選，還有民眾沒有表態。

曾文培則說，不清楚這個民調的背景，很可能是對手陣營支持者希望韓國瑜趕快辭職，才會製造這種假的意象，他並相信韓國瑜全力投入選舉後，民調接下來將會往上走。

對於時代力量立委提案限制縣市長不能帶職參選，曾銘宗表示，這項提案非常具有針對性，如果市長不能帶職參選，總統可不可以？國、親兩黨團已經提出復議，而且就他的理解，就連民進黨團也不贊成。

對於國民黨主席吳敦義不擔任韓國瑜競選總部主委，有人點名「文山伯」、「強強滾」等「韓粉」擔任主委一職，曾文培表示，競選總部主委一職的人選確實以吳敦義最合適，而且在各方面的條件都夠，但吳敦義已說時間關係無法常到南部開會，所以當榮譽主委也不錯，至於「文山伯」、「強強滾」他不便評論，未來只要韓國瑜願意找誰當，應該都是很好的決定。

另一位擔任韓國瑜競選副總幹事的國民黨中常委姚江臨則表示，「文山伯」、「強強滾」有他們的功能，這些人已從「韓粉」轉變為「庶民起義」外圍組織，韓陣營現在鼓勵「韓粉」每個人都要拉5票，「讓這些『韓粉』有事做」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法