裂解蔡英文票源 藍營敵後作戰暗助呂秀蓮連署

2019-10-12 18:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調支持度遠遠落後蔡英文，在後苦苦追趕，基層憂心忡忡，藍營除了亟思各種選舉常規戰術，應對正面戰場，另一方面也正以化整為零，暗助「貴人」幫忙分散蔡英文票源，進行敵後作戰，亦即協助綠營出身的前副總統呂秀蓮連署參選總統。

國民黨地方黨工透露，礙於政黨分際，黨部組織系統雖然「樂觀其成」，但沒有發出正式公文規定連署配額，應對態度上就類似對去年九合一選舉時的「反同公投」，同樣有利國民黨選情，黨部雖無官方公開立場，但各地動員系統卻都「自動自發」，而且好笑的是，基層對於這次大選國民黨中央推動的「反鐵籠公投」連署，配合熱度完全不能與呂秀蓮的連署書相提並論。

據了解，呂秀蓮公布的連署懶人包，早已在藍營各種LINE群組中被廣傳周知，除了配合到超商付費雲端下載列印連署書，然後再寄到呂秀蓮各地連署站，也有許多人被動拿到連署書，一名中央黨部黨工就證實，自己前一陣子就被交付5份呂秀蓮的連署書，要透過人際關係幫忙。

黨內人士指出，投票只剩大約3個月，選戰思考不外乎鞏固基本盤、爭取中間游離選票以及拉攏綠營票源三大面向，黨部輔選體系目前在做的就是鞏固基本盤，接下來成立的各行各業後援會體系，則是要向中間及青年票源開拓，藉此突破5成以上支持度；至於綠營票源部分，原本就很困難，除了攻擊蔡政府執政成績不佳、人事酬庸等問題，讓綠軍意興闌珊，降低踏進投票所的動機，另一個裂解蔡英文票源的方式就是「以夷制夷」，而最簡單輕鬆的作法，就是暗助呂秀蓮通過參選總統連署門檻。

這位人士還說，雖然黨部組織沒有下公文動員，基層早就自發性在幫呂秀蓮連署，而且即便黨員都不參與，單是龐大的「韓粉」組織，就足以推動，因此呂秀蓮最後取得參加總統大選門票，可以高度樂觀預期，根本不需要黨機器出手，而且國民黨也不會笨到讓綠營逮到暗助呂秀蓮的具體把柄。

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