藍營虎視眈眈！立委選戰台南增至6席 盼敲開綠營鐵板

2019-10-15 00:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市從20幾年前執政權從國民黨易手民進黨後，竟再也難回去、成了藍軍艱困選區，2008年初第7屆立委選舉，國民黨立委王昱婷、高思博雙雙敗給民進黨陳亭妃、賴清德後，11年來台南連3屆區域立委全無國民黨的份，2020中央大選，國民黨寄望挾韓流餘威與洪秀柱南下挑戰王定宇的話題性，企圖在台南綠營鐵板塊敲開突破的縫隙。

下屆南市區域立委多出1席，共有6個選區，屬於原南縣大新營區的第一選區，國民黨提名在去年市議員選舉獲得最高票的蔡育輝，當時大環境不利綠營，蔡育輝在多位選將激戰中，拿下20.82%的2萬1845票第一高票，他觀察到綠營有分裂態勢，趁勢搶票、積極跑攤，爭取地方支持，對民進黨賴惠員構成不小威脅。

第二選區特性包山包海，從七股海邊到山區玉井、南化等13區，想要深入耕耘大不易。國民黨提名中生代李武龍出征，李父李和順是國民黨前立委，李武龍當過縣議員、漁會理事長，但李武龍家族脫離選舉政壇有一段時間，地方人士分析，今年第二選區立委補選前哨戰，國民黨謝龍介險些翻掉民進黨郭國文，但此區基本盤還是綠大於藍，麻豆、佳里、善化3區是勝負關鍵。

第三選區（安南區、北區）基本盤綠大於藍，實力雄厚的民進黨立委陳亭妃爭取4連霸，國民黨徵召北區振興里長童小芸越級挑戰，如選情無重大變數，恐難阻擋陳亭妃連任之路。不過，藍營評估過陳亭妃與最近兩任南市長賴清德、黃偉哲的關係都很緊張，綠營內部並不團結，擔任北區里長聯誼會會長的童小芸有鬆動綠營票倉潛力，若能吸納非陳亭妃支持者的泛綠選票及中間選民支持，尚有一搏機會。

新增加的第四選區包含永康、新化、新市3區，在先前市長選舉和立委補選時，永康、新化選舉結果呈藍大於綠，僅新市綠大於藍，知名度高的民進黨林宜瑾雖被各界看好，但國民黨林燕祝在本屆市議員選舉拿下永康區最高票、贏過林宜瑾，加上洪秀柱南下角逐第六選區，「柱柱姐」趁勢助攻「燕祝姐」，掀起柱、祝合作出擊話題，林燕祝與新化、新市也有地緣關係，兩人勝負難分，勢必有一番激戰。一邊一國行動黨則推出曾參選南市議員失利的林志文加入第四選區戰局。

第五選區有安平、中西、南區與東區16里等區域，國民黨徵召資深市議員蔡淑惠出馬挑戰民進黨首屆立委林俊憲，由於林俊憲在國會評鑑表現亮眼、屢獲名列前茅的評價，其又是前行政院長賴清德充分信任的子弟兵，挑戰他難度本就高；加上國民黨徵召蔡淑惠時，同區同志市議員林美燕、盧崑福有異見、對黨部發難，埋下此區國民黨內分裂的危機。此外，反南鐵東移自救會長陳致曉也投入此選區、聲稱要挑戰林俊憲，藍營票源有分裂隱憂。安定力量在此區也部署牧師李伯利參戰。

第六選區有東區另29里與南關線區域，本屆立委王定宇於2016年在永康區、南關線拿下逾7成得票率及第一高票，實力驚人。國民黨市黨部原遲遲未提出第六選區徵召人選，洪秀柱憂心忡忡、決定遷戶籍到此選區挑戰王定宇，為六選區增添選戰話題性，雙方偶有炮火煙硝味；安定力量李晉豪也鎖定攻擊王定宇，戰局愈來愈有可看性。

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