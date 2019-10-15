攻防不分區 國民黨衝刺15席 上演卡位戰

2019-10-15

〔記者林良昇／台北報導〕距離不分區立委的法定登記期限尚有一個多月，國民黨內卡位、推薦大戰卻是早已提前展開。國民黨將於下週中常會通過不分區立委提名辦法；十月底十一月初，不分區立委爭奪將更加白熱化。至於提名策略，黨內分為「重形象」、「重戰力」兩派。

中選會預計十一月十八日至二十二日受理立委候選人登記申請，國民黨不分區立委名單一向是黨內各山頭角力戰場，最為棘手。據悉，在前任組發會主委李哲華去職之後，不分區名單又一改再改，確切名單最快也要等到十一月初才會明朗化。

國民黨內預估，本屆不分區安全名單約在十五席上下，黨中央預計二十三日通過不分區立委提名辦法；辦法出爐後，就會展開提名作業，現已私下進行的卡位、推薦大戰，將更為白熱化。

由於本次總統、立委大選，總統參選人與黨主席並非同一人，以往不分區的最終決定權在黨主席身上，此次因應情勢，國民黨主席吳敦義擬分權給總統參選人韓國瑜，納入部分名額給韓國瑜推薦的不分區人選。

形象、戰力兩派角力

對於不分區提名策略，黨內則分成兩派，約略分為「重形象」、「重戰力」兩派。重形象派認為，在韓國瑜氣勢弱，母雞無法帶動下，讓人眼睛為之一亮、外部形象好的不分區名單，有助於整體選情。重戰力派則認為，上屆不分區名單中，有些學者專家等戰力不足，甚至在一些議題上與黨中央意見相左，沒有盡力捍衛，能為黨一戰的戰力應為最優先考量。

黨內人士指出，現任十一位不分區立委中，除了部分轉戰區域，僅現任立院黨團總召曾銘宗會續任；而雲林農田水利會長林文瑞因在區域立委禮讓，也會放入不分區名單。至於黨內力拱列入不分區的吳敦義，以及副主席兼秘書長曾永權，可能會擇一列入，肩負帶領國會的重任。

中常委姚江臨、台南市議員謝龍介、警大前教授葉毓蘭都被視為不分區熱門人選；此外，對花蓮縣立委提名事務態度強硬的李哲華去職後，一直尋求回國民黨、與韓國瑜關係良好的前花蓮縣長傅崐萁是否能成功回到藍營，甚至名列不分區，引起黨內揣測。

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