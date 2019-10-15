攻防不分區 民進黨力保16席 看小英效應

2019-10-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會週三將討論成立不分區立委提名委員會，展開不分區立委提名布局。由於黨內評估下屆不分區席次將下修，黨內各派系與議題團體爭取狀況激烈。目前黨內預期立院黨團總召柯建銘、受高雄選區重劃影響的立委管碧玲，可能列入「政治組」安全名單；此外，嘉義市立委初選落敗的李俊俋，以及受屏東選區重劃影響、退出黨內立委初選的立委蘇震清，也可望列入下屆不分區。

民進黨在二○一六大選拿下十八席不分區，然而此次受到泛綠小黨林立搶票，以及台北市長柯文哲的台灣民眾黨衝擊，下屆不分區席次勢必將下修，不僅各派系積極布局，各議題團體也積極運作。黨內評估，安全名單可能落在十二席至十四席，但盼蔡英文總統選情加溫效應下，固守十六席。

部分本屆「專業組」不分區立委即透過團體連署，盼再列入下屆名單內。民進黨主席卓榮泰曾向媒體透露，前陣子不少團體傳達希望來拜訪他，但當時他忙著處理區域立委布局，婉拒見面。

派系與團體積極運作

此外，部分也有派系背景的專業組不分區立委，如具土木工程界背景的立委施義芳，即是親英派積極爭取再列不分區的人選。各團體也積極遊說，如蔡英文護理師後援會九月底成立時，還有相關團體幹部直接在台上向總統喊話，盼具護理師背景的立委陳靜敏能續任不分區。

此外，黨內也盛傳，二○一六年曾與民進黨在立委選戰合作的社民黨前召集人范雲，可能納入下屆不分區的考量人選。范雲九月曾出席蔡英文全國同鄉會後援會成立大會，引發不少聯想。

對於下屆不分區立委名單，卓榮泰曾提出三大原則，第一，要有國會戰力、能社會對話、有議事折衝協調的能力；第二，要代表全黨集體意識；第三，為國家整體利益考量。被提名的人不是代表某一個特定團體的利益，也不希望是代表黨內某一個特定派系。

卓榮泰並說，名單最快在十月底或十一月初完成人選及排序，並在十一月十八日向中選會登記前，處理被提名人的學經歷檢驗。

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