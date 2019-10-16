一定比韓國瑜更有能力！ 賴清德：讓蔡總統再次高票當選

2019-10-16 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德最近展開美國輔選之旅，當地時間15日晚間向舊金山僑胞演講，懇請海外鄉親回來投票，讓總統蔡英文再次高票當選，讓台灣繼續壯大。

舊金山演講過後，賴清德在臉書上發文表示，此行目的是向大家傳達初選已經結束，現在是團結的時候，敬請大家全力捍衛本土政權，讓總統蔡英文高票當選連任、立委過半，讓台灣繼續壯大。賴清德說，「今天我來美國，或回去後在台灣幫小英助選，乃民主之必然！責任之所在，和任何職務無關！」

賴清德指出，蔡總統連任一定比國民黨總統參選人韓國瑜更有能力帶領國家，壯大台灣，「再次拜託大家一定要回來投票，每一票都很珍貴，總統一定要當選！國會也一是要求過半。否則國家被少數人所左右，絕非台灣之福！」賴清德說，這次投票除了選擇好的執政團隊，持續壯大台灣之外，也是在確立「捍衛主權、守護民主」的國家方向，大家都不應該缺席。

賴清德強調，明年1月這場選舉全世界都在看，他們要看台灣的下一任國家領導人能否站穩國家主權獨立，能否捍衛民主自由、能否強化國防安全、能否防範中共武力鞏固台海和平、能否與全球民主陣營站在一起，過去3年多蔡總統已經證明她有這個能力，「因此我再次懇請大家為壯大台灣、民主台灣、團結台灣、世界的台灣，一定回來投票，讓總統當選，國會過半！」

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